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William Collum'dan Cüneyt Çakır itirafı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü İskoç hakem William Collum, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ile yönettikleri maçlardaki pozisyonların videolarını birbirlerine göndererek fikir alışverişi yaptıklarını açıkladı.

William Collum'dan Cüneyt Çakır itirafı

Dünyaca ünlü İskoç hakem William Collum, BBC Sport'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. alışverişi yaptıklarını açıkladı.

Cüneyt Çakır'ın en yakın arkadaşlarından biri olduğunu ve yönettikleri maçlardaki pozisyonların videolarını birbirlerine göndererek fikir alışverişi yaptıklarını açıklayan Collum, onunla tanışma sürecini şöyle anlattı:

"Telefonuma 60'tan fazla destek mesajı geldi. Bunlardan birisi de, en yakın arkadaşlarımdan, Türkiye'den, dünyanın en iyi hakemlerinden biri olay Cüneyt Çakır'dı. Liverpool - Barcelona rövanş maçını yönetti ve cuma sabahı bana iyi dileklerde bulundu.

"Onunla 2006'da tanıştık. İkimiz de FIFA listesindeydik ve o günden bu yana çok samimiyiz. Her zaman birbirimize pozisyonları göndererek yorumlarımızı paylaşıyoruz. Bu konuda sözünü sakınmayan dürüst biri. Her zaman size gerçeği söyleyen, eleştiriden geri durmayan bir arkadaşınız olmalı."

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Anahtar Kelimeler:
William Collum Cüneyt Çakır

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