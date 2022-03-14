William Hurt kimdir, neden öldü? Marvel yıldızı William Hurt kaç yaşındaydı, aslen nereliydi?

1980'li senelerin ünlü dram flimlerinde rol alan ve son dönemlerde Marvel evrenindeki filmlerde de boy gösteren Oscar ödüllü oyuncu William Hurt hayatını kaybetti. William Hurt'un hayatı ve hakkındaki bilgiler merak edilmeye başladı. Peki William Hurt kimdir, neden öldü?

WILLIAM HURT KİMDİR?

William Hurt 20 Mart 1950 tarihinde Washington'da dünyaya gelmiştir. Altı yaşına dek, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla beraber babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı bulmuştur. Bir yaşındayken annesinin ünlü mirasyedi Henry Luce III ile evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başlamıştır.

Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi almış olan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrılmıştır. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, Eugene O'Neill'in Long Day's Journey Into Night adlı oyunuyla birlikte ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Bir süre Ashland Shakespeare Festivali'nde çalışan Hurt, 1976 senesinde buradan New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başlamıştır.

1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life isimli oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 senesinde kamera karşısına geçmiştir. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not almıştır. Ertesi sene Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırmıştır. 1983 senesinde Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırmıştır.

WILLIAM HURT NEDEN ÖLDÜ?

Bir Amerikan haber sitesine açıklama yapan ailesi, ünlü oyuncunun 72. yaş gününü kutlamasından yalnızca bir hafta önce doğal sebeplerle, hayatını kaybettiğini aktardı.

WILLIAM HURT'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

1983 - The Big Chill, Gorky Park

1985 - Örümcek Kadının Öpücüğü

1980 - Altered States

1981 - Eyewitness, Vücut Isısı

1986 - Başka Tanrının Çocukları

1987 - Broadcast News

1988 - A Time of Destiny, The Accidental Tourist

1990 - Ölümüne Sevmek, Alice

1991 - Until the End of the World, The Doctor

2009 - The Countess

2010 - The Yellow Handkerchief, Robin Hood

2011 - The River Why, Late Bloomers, Hellgate

2013 - The Host, The Disappearance of Eleanor Rigby, Fire in the Blood, Days and Nights

2014 - Winter's Tale

2016 - Race, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

2018 - The Miracle Season, Avengers: Sonsuzluk Savaşı

2019 - Avengers: Endgame

2020 - The Last Full Measure

2020 - The Trial of the Chicago 7

2021 - Black Widow

1992 - The Plague

1993 - Mr. Wonderful

1994 - Second Best, Trial by Jury

1995 - Duman

1996 - New York'ta bir çılgın, Michael, Jane Eyre

1997 - Loved

1998 - Lost in Space, Karanlık Şehir, One True Thing

1999 - The 4th Floor, Gün Işığı, The Big Brass Ring, Do Not Disturb

2000 - Contaminated Man, The Miracle Maker

2001 - Rare Bird, Yapay Zeka, The Simian Line

2002 - Changing Lanes, Nearest to Heaven

2004 - The Blue Butterfly, Köy, The Kinh

2005 - A History of Violence, Geçmişin Peşinde, Syriana

2006 - Kirli Sırlar, The Legend of Sasquatch

2007 - Mr. Brooks, Beautiful Ohio, Noise, Into the Wild

2008 - Bakış Açısı, The Incredible Hulk



