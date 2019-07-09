Windows 1.0 geri mi dönüyor?

Yazılım devi Microsoft’un Instagram ve Twitter hesabını takip edenler haftalardır Windows 1.0 teaser’ları ile karşılaşıyor. Önceleri Microsoft’un eski işletim sistemlerini hatırlatmak istediğine dair bir pazarlama kampanyası sanılan bu paylaşımların sadece Windows’un ilk sürümü ile sınırlı kalması ise şüphe doğurdu.

Ancak yeni teaser’lar geldikçe, 8 temmuz günü yapılacak açıklamanın, Netflix’in popüler dizisi, Stranger Things’in 3. sezonu ile alakalı olduğu anlaşıldı. Stranger Things’in üçünü sezonu 1984 yılında geçiyor ve Microsoft’un son yayınladığı ekran görüntüsünde bir Windows penceresinde “Netflix’te Stranger Things’i izle” uyarısı bulunuyor.

Bakalım, Microsoft bu reklamla ilgili nasıl bir açıklama yapacak?

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