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Windows 10 Build 18362.86 güncellemesini yayınladı

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TEKNOLOJİ  | 30.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows 10 için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Ekim güncellemesi ile bocalayan ancak durumu güzel toplayan yazılım devi, bugün ise Mayıs ayı güncellemesine hazırlık için küçük çaplı bir güncelleme yayınlandı.

Windows 10 Build 18362.86 güncellemesini yayınladı

Bu güncelleme ile sisteme yeni özellik eklenmek yerine, sistemdeki hatalar gideriliyor.

Bu güncelleme ile Windows Insider kullanıcılarının 20H1 sürümüne güncellemede yaşanan sorunları düzeltiliyor.

Japonya’daki Windows 10 kullanıcıları için düzeltmeler yapılıyor. Bu düzeltmeler arasında tarih ve saat sorunları yer alıyor.

VPN eklentisinin sadece IPv6 ağında çalışırken yaşanan bağlantı sorunları düzeltiliyor.

Bu sürüm ile 18362 sürümüne güncellemeyi engelleyen 0x80242016 hatası düzeltiliyor.

Sistem performansı ve genelinde iyileştirmeler yapılıyor.

Güncellemek için, Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update> Güncellemeleri kontrol et seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Güncellemeyi yüklemeden önce yedek almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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microsoft Windows 10 güncelleme

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