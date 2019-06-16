Windows 10 güvenlik güncellemesinde büyük sorun

Cep telefonunuz ile bilgisayarınız arasında bağlantı kurmaya çalıştığınızda, Bluetooth hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda muhtemelen kullandığınız cep telefonu Android 7 ve daha altı bir işletim sistemine sahiptir.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, bu güvenlik güncellemesinin Windows 10 için eşsiz olduğu ve kesinlikle geri çekilmeyeceği ifade edildi. Microsoft yetkilileri, eski cihazların Windows 10 tarafından güvenilmez olarak görülmesi nedeniyle bu sorunun ortaya çıktığını söyledi.

Cep telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bluetooth bağlantısı kurmak istiyorsanız, Windows 10 güncellemenizi kaldırabilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda, işletim sisteminiz daha çok tehlikeye açık bir hale gelecektir. Bu nedenle cep telefonunuzu daha üst bir Android versiyonuna geçirmeniz sizin için çok daha güvenli olacaktır.

Bu güncelleme ile ilgili herhangi bir problem yaşadıysanız, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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