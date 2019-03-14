Windows 10'un son güncellemesi oyun performans sorununu çözüyor

1 Mart'ta yayınlanan KB4482887 güncellemesi birçok kullanıcının Destiny 2 başta olmak üzere performans sıkıntıları yaşamasına sebep olmuştu. Microsoft'un yayınladığı son Windows 10 güncellemesi birçok sorunla beraber bu oyun performans sorununu da çözüyor.

Güncellemeler sayfasında yayınlanan açıklama şöyle: "KB4482887 güncellemesini yükledikten sonra Destiny 2 gibi masaüstü bilgisayar oyunlarında grafik ve fare imleci performansını düşüren sorunlar çözüldü."

KB4482887 güncellemesinin yol açtığı sorunları bir Reddit kullanıcısı paylaşmıştı. Kullanıcı, güncellemeyi yükledikten sonra özellikle oynadığı Call of Duty 4: Modern Warfare ve Modern Warfare 2 gibi eski oyunlarda performans sorunları yaşamaya başladığını belirtmişti. Bazı kullanıcılar da Destiny 2’nin oynanamaz hale geldiğini söylüyordu. Ayrıca oyun açıkken fareyi oynatmanın performansı çok kötü yönde etkilediğini söyleyen birçok oyuncu da mevcuttu.

Artık bu sorunun çözüldüğünü söyleyebiliriz. Son güncelleme rahatlıkla yüklenebilir.

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