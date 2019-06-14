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Windows için iCloud bugün güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 14.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Windows’ta yer alan iCloud uygulaması geçtiğimiz güne kadar sadece Apple’ın sitesinden indirilebiliyordu. Kısıtlı özellikler sunan iCloud uygulaması, Windows ile iOS/macOS cihazlar arasında senkronizasyonu sağlıyordu.

Windows için iCloud bugün güncellendi

Apple ile Microsoft arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesinden sonra gözler iCloud uygulamasın çevrilmişti. Bugün ise Apple, iCloud uygulamasını Windows Store’da yayınladı. Uygulamayı buradan Windows 10 için ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

iCloud Drive

Tüm dosyalarınızı iCloud Drive’da güvenle saklayın ve erişin.
Herhangi bir dosyayı doğrudan Dosya Gezgini’nden paylaşın.
Bir bağlantı kullanarak insanları sizinle ortak çalışmaya davet edin; düzenlemeler tüm cihazlarınızda güncellenecektir.
Dosyalarınızı yalnızca iCloud Drive’da tutarak bilgisayarınızdan alan kazanın.
Bilgisayarınızda saklamak istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçin.

iCloud Fotoğrafları

Fotoğraf kütüphanenizi cihazlarınızda güncel tutar.
iCloud Photos’tan yeni fotoğrafları ve videoları otomatik olarak PC’nize indirin.
Yer kazandıran HEIF fotoğrafını ve HEVC video formatlarını indirmeyi seçin.
Paylaşılan Albümler oluşturun ve insanları kendi fotoğraflarını, videolarını ve yorumlarını göndermeye davet edin.

Posta, Rehber, Takvimler, Görevler ve Yer İmleri

Tüm cihazlarınızda postaları, kişileri, takvimleri ve görevleri güncel tutun.
Takvimleri ve görev listelerini diğer iCloud kullanıcılarıyla paylaşın.
Internet Explorer, Firefox veya Google Chrome Yer İmleri, Safari’de otomatik olarak güncellenir.

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Anahtar Kelimeler:
Windows iCloud

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