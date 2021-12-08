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Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

08.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause sunuculuk, şarkıcılık ve oyunculuk yaptı. 2009'da Show TV'de yayınlanan eğlence yarışma programı Wipeout ile beğenileri toplayan Asuman Krause 2015'te Big Brother Türkiye isimli yarışma programını da sundu. Peki ünlü sunucu Asuman Krause şimdilerde ne yapıyor?

Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

Ekranların tanınan simalarından olan Asuman Krause Wipeout, Big Brother Türkiye, Fear Factor, Var Mısın Yok Musun gibi programlarının sunuculuğunu yapmasının yanı sıra 'Sonradan Görme' dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaşmıştı. Asuman Krause 2008'de "Kukla" ve "Hep Yek" şarkılarını piyasaya sürdü.

ASUMAN KRAUSE ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Ünlü sunucu Asuman Krause şimdilerde, Aileler Yarışıyor isimli programın sunuculuğunu üstleniyor.

Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976 Berlin, Almanya doğumlu Asuman Krause 45 yaşındadır. Krause 17 yaşındayken babası ve ablası ile Türkiye'ye geldi. Eski manken İngilizce, Fransızca ve Türkçe biliyor.

Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

Krause 2005'te Yaz Sabahı adlı programı sunmaya başladı. Aynı sene 'Sen Ne Dilersen' isimli filmde Melek rolünü canlandırarak oyunculuk dünyasına giriş yaptı.

Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

Krause 2006'da mankenliği bıraktı ve şarkıcılığa adım attı. 'Çok Yalnızım'ı 2006'da yayımladı. Sonraki yıllarda daha çok sunuculuk kariyeri ile ön plana çıkan Krause Wipe Out, Fear Factor Extreme, Var Mısın Yok Musun, Big Brother Türkiye, Sevgili Dünürüm gibi programları sundu.

Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

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