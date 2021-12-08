Wipeout ve Big Brother Türkiye'nin sunucusuydu! Asuman Krause şimdi ne yapıyor?

Ekranların tanınan simalarından olan Asuman Krause Wipeout, Big Brother Türkiye, Fear Factor, Var Mısın Yok Musun gibi programlarının sunuculuğunu yapmasının yanı sıra 'Sonradan Görme' dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaşmıştı. Asuman Krause 2008'de "Kukla" ve "Hep Yek" şarkılarını piyasaya sürdü.

ASUMAN KRAUSE ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Ünlü sunucu Asuman Krause şimdilerde, Aileler Yarışıyor isimli programın sunuculuğunu üstleniyor.

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

1 Mart 1976 Berlin, Almanya doğumlu Asuman Krause 45 yaşındadır. Krause 17 yaşındayken babası ve ablası ile Türkiye'ye geldi. Eski manken İngilizce, Fransızca ve Türkçe biliyor.

Krause 2005'te Yaz Sabahı adlı programı sunmaya başladı. Aynı sene 'Sen Ne Dilersen' isimli filmde Melek rolünü canlandırarak oyunculuk dünyasına giriş yaptı.

Krause 2006'da mankenliği bıraktı ve şarkıcılığa adım attı. 'Çok Yalnızım'ı 2006'da yayımladı. Sonraki yıllarda daha çok sunuculuk kariyeri ile ön plana çıkan Krause Wipe Out, Fear Factor Extreme, Var Mısın Yok Musun, Big Brother Türkiye, Sevgili Dünürüm gibi programları sundu.





