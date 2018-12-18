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Woody Allen’ın eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraflar

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen’la 16 yaşında ilişkiye yaşamaya başladıkları, ilişkilerine üçüncü kişilerin katıldığı, Allen’ın kendisiyle birlikteyken yeni kız arkadaş edindiği gibi bir dizi itirafta bulundu.

Woody Allen’ın eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraflar

Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen’la daha 16 yaşındayken başlayan ve sekiz yıl süren bir ilişki yaşadıklarını söyledi.

Şimdi 59 yaşında olan Christina Engelhardt, kendisi 16 yaşındayken, Woody Allen da 41 yaşındayken ilişki yaşadıklarını anlattı.

Şimdi 83 yaşında olan yönetmen hakkında Hollywood Reporter’a konuşan Engelhardt, “Woody’ye saldırmıyorum. Açıklamam, bir adamı aşağı çekmek için değil. Aşk hikayem hakkında konuşuyorum. Bu beni olduğum kişi yapıyor. Pişman değilim” dedi.

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Engelhardt, Allen ile ilişkisinin 1976 yılında New York’ta bir restoranda kendisine telefon numarasını vermesiyle başladığını anlattı. Engelhardt’ın iddiasına göre, ünlü yönetmen numarayı almasından birkaç gün sonra telefon ederek Engelhardt’ı evine davet etti. İkili, yönetmenin Central Park yakınındaki evinde sık sık buluşmaya başladı.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI

Engelhardt, “Perdeler hep kapalıydı. Manzara muhteşem değildi. Oraya manzara için gitmiyordum” dedi.

Engelhardt ayrıca ilişkileri süresince ünlü yönetmenin iki kadın daha getirdiğini ve onlarla üçlü ilişkiye girdiğini de belirtti.

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Engelhardt, ilişkilerinin dördüncü yılında Allen’ın, kendisini yeni kız arkadaşı olarak oyuncu Mia Farrow’la tanıştırmasıyla büyük bir şok yaşadığını açıkladı. Kendisi Allen ile yaşamaya devam ederken, Allen’ın Farrow ile eşzamanlı ilişki yaşadığını anlattı.

Mia Farrow’un kızı Dylan Farrow, bu yılın başlarında üvey babası Woody Allen’ın kendisini çocukken taciz ettiğini ve bu nedenle ceza almasını istediğini söylemişti. (NTV)

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Woody Allen Christina Engelhardt

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