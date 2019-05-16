World of Warcraft Classic’in çıkış tarihi duyuruldu

Oyunun bu özgün reenkarnasyonu ile Blizzard Entertainment’ın dünyaca ünlü devasa çok oyunculu online rol yapma oyunun ilk dönemlerine, Onyxia’nın Duskwallow Marsh’taki ininden terör estirdiği, Stranglethorn Vale’e yalnız gitmeye sadece en cesur ya da en deneyimsizlerin cesaret edebildiği, Leeroy Jenkins’in Upper Blackrock Spire’daki gereksiz gözü pekliğiyle bir internet sansasyonuna dönüştüğü günlere gideceğiz.

Blizzard WoW Classic‘te orijinal WoW’un en gösterişli sürümlerinden biri olan ve 22 Ağustos 2006 yılında yayınlanan Drums of War güncellemesini (1.12.0) yeniden inşa ederek oyuncuların beğenisine sunuyor. Tüm abonelere ücretsiz olan WoW Classic, oyunseverlere WoW’un ilk günlerine damgasını vuran Molten Core’a yapılan 40 kişilik raid’ler, Tarren Mill’de gün boyu süren PvP savaşları ve tüm sunucunun güçlerini birleştirerek Ahn’Qiraj geçitlerini açmak için verdiği mücadele gibi unutulmaz deneyimleri yeniden keşfetme fırsatı verecek.

WoW Classic’in son dokunuşlarını hep birlikte yapabilmek için Blizzard, halihazırda aktif aboneliği olan oyuncuları 15 Mayıs’ta başlayacak olan kapalı beta testine davet ediyor. Önümüzdeki aylarda planlanan testlere çok daha fazla oyuncunun katılabilmesi için çalışmalar halihazırda devam etmekte.