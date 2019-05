World of Warcraft Classic’in çıkış tarihi duyuruldu

15. Yıldönümü Oyun İçi Kutlamaları ve Collector’s Edition

Önümüzdeki dönemde Blizzard, World of Warcraft: Battle for Azeroth ‘ta oyunun 15. yıldönümünü kutlamak adına bir dizi oyun içi etkinlik planlıyor. Bunların ilkinde oyuncular, oyunda bulunan Raid Finder aracılığıyla ulaşabilecekleri 25 kişilik bir raid’e çıkacaklar ve oyunun tarihindeki en unutulmaz boss’lardan bazılarıyla karşı karşıya gelecekler. Bu epik mücadelede zafer kazanan oyuncular kadim Dragon Aspect Deathwing the Destroyer’ın korkunç görüntüsünden esinlenerek tasarlanmış Obsidian Worldbreaker bineğini kazanacaklar.

Blizzard bu özel oyunun ziyadesiyle hakkını verebilmek isteyenler için bugün itibariyle World of Warcraft 15th Anniversary Collector’s Edition’ın (World of Warcraft 15. Yıldönümü Koleksiyon Sürümü) 8 Ekim’de piyasada olacağını duyurdu. Oyunun bu çok özel sürümü, 30 günlük WoW aboneliğinin yanı sıra Ragnaros the Firelord’un heybetli koleksiyon figürü, Onyxia, Broodmother of the Black Dragonflight’ın suretini barındıran bir rozet (pin), Azeroth haritasıyla kaplı bir mousepad, Azeroth’un geçmişini betimleyen bir düzine çizim ve Alabaster Stormtalon ile Alabaster Thunderwing bineklerini içerecek. WoW 15 Anniversary Collector’s Edition an itibariyle ön satışta

Fallout 76’ya Battle Royale Modu Gelebilir