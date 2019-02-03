Xavi Hernandez, 2019 Asya Kupası'nda Katar'ın şampiyon olacağını bildi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.02.2019 08:16 | Son Güncelleme

İspanyol futbolunun yaşayan efsanesi Xavi Hernandez, kahinliğin kitabını yazdı. Barcelona'nın eski yıldızı, Katar'ın Asya Kupası şampiyonluğunu turnuva öncesi tahmin etti.

Xavi Hernandez, 2019 Asya Kupası'nda Katar'ın şampiyon olacağını bildi

2019 Asya Kupası öncesi çoğu kişi Katar'ın şampiyonluğa ulaşabileceğini tahmin etmedi. Daha önce turnuvaya 4 kez kazanan Japonya ve Tottenham'lı Son Heung-min'e sahip Güney Kore favoriler arasında görünüyordu.

Ancak Cuma günü oynanan maçta Katar, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek kupayı kaldırırken; belki de bir kişi ellerini ovuştururken; milyonlarca kişi onu dinlemediğine pişman oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKAN 8 TAKIMIN 7'SİNİ DOĞRU BİLDİ
Zira 30 Aralık'ta Katar Haber Kanalı Al Kass'a turnuvayı değerlendiren Xavi, Katar'ın şampiyonluğa ulaşacağını tahmin etti. Katar'ın Al Sadd takımında forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, çeyrek finale çıkacak 8 takımın 7'sini de doğru tahmin etti. Sadece Irak'ın Vietnam'ı geçeceği tahmini yanlış çıktı.

Xavi

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Xavi'nin şampiyonluk tahminine çoğu kişi gülerken; bir kişi 139 gülen yüz emojisi kullandı. Şampiyonluk sonrası gülen yüzü nasıl bir hal aldı acaba? (NTVSpor)

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Anahtar Kelimeler:
Xavi Hernandez 2019 Asya Kupası katar

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