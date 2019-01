Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları!

Microsoft’un Xbox One için geliştirdiği Game Pass sistemi oyuncuların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Ocak ayı içerisinde birbirinden güzel oyunları kütüphanesine ekleyen Xbox, bugün bir sürpriz ile karşımıza çıktı.

Bu ay içerisinde Life is Strange 2: Part 1, Just Cause 3 ve Marvel vs. Capcom 3‘ü kütüphanesine ekleyen Microsoft, şimdi de We Happy Few ve Middle-earth: Shadow of Mordor gibi dikkat çeken yapımları ücretsiz olarak Game Pass sahiplerine sunacak.

Aylık 59,99 TL olan Game Pass, AAA oyunları ile fiyatının karşılığını sonuna kadar veriyor. Gün geçtikçe zengileşen kütüphanesi ile dikkat çeken Game Pass’te Forza Horizon 4 ve Gears of War serisinin yer aldığını belirtelim.

We Happy Few – 17 Ocak 2019

The LEGO Movie – 17 Ocak 2019

Middle-earth: Shadow of Mordor – 24 Ocak 2019

Saints Row: The Third – 24 Ocak 2019

Life is Strange 2: Part 1 – 3 Ocak 2019 (GELDi)

Ark: Survival Evolved – 3 Ocak 2019 (GELDi)

Farming Simulator 17 – 3 Ocak 2019 (GELDi)

Absolver – 7 Ocak 2019 (GELDi)

Just Cause 3 – 10 Ocak 2019 (GELDi)

Aftercharge – 10 Ocak 2019 (GELDi)

Marvel vs. Capcom 3 – 10 Ocak 2019 (GELDi)

Yeni Ghostbusters filmini yönetecek isim belli oldu