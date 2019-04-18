Xbox One geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi

Xbox One’ın en çok sevilen özelliklerinden biri de şüphesiz ki Xbox ve Xbox 360 oyunlarını çalıştırabiliyor olması. Xbox One X modellerinde grafikleri upscale yapan bu geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi. Geriye uyumluluk oyunlarına eklenen bazı oyunlar Xbox One X için geliştirmeleri de barındırıyor.

Xbox One’ın geriye uyumluluk oyunlarına; Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction, Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent, Fable II, Fable III ve Ninja Gaiden 2 oyunları eklendi. Bu oyunların bazılarına hemen erişilebilirken, bazıları da ay sonuna doğru çıkacak.

Bu oyunların fiziki disklerine sahipseniz; Xbox One’a diski takarak oynayabilirsiniz. Eğer fiziki disk yoksa Microsoft Store’dan oyunları satın alabilirsiniz. Xbox 360’ta bu oyunları dijital olarak satın aldıysanız direkt yine Microsoft Store’dan indirebilirsiniz.

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