Mynet Trend

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Bazı Xbox 360 oyunları Xbox One X için geliştirmeler ile geliyor. İşte Yeni Xbox One geriye uyumluluk oyunları!

Xbox One geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi

Xbox One’ın en çok sevilen özelliklerinden biri de şüphesiz ki Xbox ve Xbox 360 oyunlarını çalıştırabiliyor olması. Xbox One X modellerinde grafikleri upscale yapan bu geriye uyumluluk oyunlarına bugün yenileri eklendi. Geriye uyumluluk oyunlarına eklenen bazı oyunlar Xbox One X için geliştirmeleri de barındırıyor.

Xbox One’ın geriye uyumluluk oyunlarına; Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction, Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist, Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent, Fable II, Fable III ve Ninja Gaiden 2 oyunları eklendi. Bu oyunların bazılarına hemen erişilebilirken, bazıları da ay sonuna doğru çıkacak.

Bu oyunların fiziki disklerine sahipseniz; Xbox One’a diski takarak oynayabilirsiniz. Eğer fiziki disk yoksa Microsoft Store’dan oyunları satın alabilirsiniz. Xbox 360’ta bu oyunları dijital olarak satın aldıysanız direkt yine Microsoft Store’dan indirebilirsiniz.

Oppo RX17 Neo ile iPhone X karşı karşıya

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Uygun fiyata kaliteli kamera performansıUygun fiyata kaliteli kamera performansı
Microsoft, merakla beklenilen E3 2019 takvimini sonunda açıkladıMicrosoft, merakla beklenilen E3 2019 takvimini sonunda açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
xbox one xbox 360 oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Fortnite 8.40 güncellemesi bugün indirime sunuldu

Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylar

Meizu 16s fiyatı ve diğer detaylar

HP EliteBook x360 inceleme altında

HP EliteBook x360 inceleme altında

Zenfone 6 FCC’de ortaya çıktı

Zenfone 6 FCC’de ortaya çıktı

Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

Uygun fiyata kaliteli kamera performansı

Microsoft, merakla beklenilen E3 2019 takvimini sonunda açıkladı

Microsoft, merakla beklenilen E3 2019 takvimini sonunda açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.