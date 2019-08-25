Xbox One oyuncuları nasıl dinliyor ve hangi bilgileri işliyor?

Bildiğiniz gibi XB1’da her ne kadar Türkiye’de kullanılmasa da Microsoft’un Cortana sesli asistanı yer alıyor. Motherboard, Microsoft’un XB1’ın Kinect kamerası ile kullanıcıları dinlediğini iddia ediyor. Bu dinleme zaten yasal olarak yapılıyordu. Kinect ile XB1’a verdiğiniz komutlar Microsoft tarafından anonim olarak toplanıp, asistan bu doğrultuda geliştiriliyordu.

Ancak Motherboard’ın iddiasına göre XB1 komutların yanında diğer konuşmaları da kaydediyor ve Microsoft’a gönderiyor.Aslında Microsoft, ses teknolojisini geliştirmek için verileri kullanmak konusunda olukça şeffaf davranmıştı. Firma sesle etkin hizmetleri geliştirmek için ses verilerini topladığımızdan ve bu verilerin bazen satıcılar tarafından gözden geçirildiğini kabul etmişti. Ama bu veriler sadece komutları kapsıyordu.

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