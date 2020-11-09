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Xbox özel oyunu Halo'dan kötü haber: Projeden çekildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Xbox özel oyunu Halo'nun dizi uyarlamasının yönetmeni projeyi bıraktı. Projeyi bırakan M.J. Bassett, Covid-19 nedeniyle diziyi bıraktığını açıkladı. Halo uyarlamasının 2021 yılında ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Xbox özel oyunu Halo'dan kötü haber: Projeden çekildi

Xbox’ın en önemli oyun serilerinden biri olan Halo’nun televizyon uyarlamasından kötü haber geldi. Projenin yönetmenliğini üstlenen M.J. Bassett, Covid-19 nedeniyle projeden çekildiğini açıkladı.

2001 yılında yayınlanan Halo: Combat Evolved ile başlatılan Halo oyun serisi, birkaç yıldır televizyona uyarlanmaya çalışılıyordu. Daha önce Ash vs Evil Dead, Power ve Strike Back gibi yapımların yönetmenliğini yapan M.J. Bassett, Halo dizisinin de yönetmenliğini yapacaktı ancak geçtiğimiz günlerde The Hollywood Reporter ile röportaj yapan yönetmen kötü haberi verdi. Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanılan takvim değişikliği sebebiyle projeye devam edemeyeceğini ve projeden ayrıldığını açıkladı.

HALO DİZİSİ İÇİN HENÜZ ERTELEME GELMEDİ

Halo uyarlamasının dizisi için henüz bir erteleme yok, hala 2021 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca M.J. Bassett, dizinin oyuncularına ve dizinin senaryosuna büyük övgüler yağdırdı. Halo dizisi 26. yüzyılda gerçekleşen United Nations Space Command'in savaşına odaklanacak.

Oyuncu kadrosunda ise Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Björn Freiberg, Olive Gray, Yerin Ha ve Bentley Kalu gibi isimler bulunuyor.

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