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Xbox Series X özellikleri nasıl olacak?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Microsoft yeni nesil oyun konsolu olan Xbox Series X ile karşımıza çıktı. İşte Xbox Series X özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi hakkında her şey!

Xbox Series X özellikleri nasıl olacak?

Microsoft, The Game Awards 2019 etkinliğinde sürpriz bir şekilde yeni nesil konsolunu gösterdi. PlayStation cephesinden daha hızlı davranan Xbox, yeni nesilde ilginç bir isimlendirme politikası uygulayacak gibi görünüyor. Xbox Series X ismi ile duyurulan yeni nesil konsol tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bu zamana kadar konsollarda hep daha enlemesine geniş bir tasarım görmüştük. Microsoft yeni nesil konsolu ile diklemesine uzun bir konsol ile karşımıza çıkıyor. Tower PC’leri andıran bu tasarımın hatları ile Xbox One X’e çok benzediğini söyleyebiliriz.
Microsoft cephesi kontrolcüde de yenilemeler yapıyor. İlk bakışta Xbox Elite Series 2 kontrolcüyü andıran bu yeni kol, yenilenmiş D-Pad tasarımı ile dikkat çekiyor. 2020 yılının tatil sezonunda (Kasım) satışa sunulacak olan yeni nesil konsolun fiyatı henüz bilinmiyor.

Xbox’ın GameSpot’a verdiği bilgilere göre; yeni nesil oyun konsolunda AMD’nin Zen 2 mimarisi yer alacak. NVMe SSD ile yükleme sürelerini yok edecek olan konsol, 8K çözünürlüğüne kadar destek verecek. 8K’nın sadece medya kısmında devreye gireceğini düşünüyorduk ancak Spencer bunun oyunlarda da olacağını belirtiyor.

120 FPS devrini konsollara kazandıracak olan Xbox’ın yeni nesil konsolu, ışın izleme ve variable refresh rate desteğine sahip olacak. Variable refresh rate özelliği yine AMD FreeSync destekli monitör ve TV’lerde çalışacak.

12 teraflops GPU’ya sahip olacak olan konsol, 6 teraflops’lujk Xbox One X’ten tam iki kat daha güçlü olacak. Hellblade 2 ile çıkışını gerçekleştirecek olan konsolun fiyatının 499 dolar bandında olacağını düşünüyoruz.

X Box Series X tanıtım videosunu izlemek için tıklayın

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Anahtar Kelimeler:
xbox series x microsoft

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