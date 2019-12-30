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  4. Xiaomi 2019 yılını başarıyla tamamladı

Xiaomi 2019 yılını başarıyla tamamladı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2017 itibariyle global pazardaki müşteri kitlesini arttırmaya yönelik girişimlerine hız veren Çinli üretici, 2019’da hayli geniş bir müşteri potansiyeline ulaşmayı başardı.

Xiaomi 2019 yılını başarıyla tamamladı

Kısa süre önce ülkemizde de kurumsal olarak hizmet vermeye başlayan Xiaomi, sıfır reklam ve ucuz fiyat politikasıyla sevilen markalardan biri haline geldi. Çinli şirket Avrupa pazarına girmeden önce de agresif fiyat politikasıyla hareket ediyordu. Bu sayede dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Hindistan’da Samsung’u devirerek zirveye yükseldiler.
Bir telefon markasının yaptığı tanıtım ve reklam kampanyalarıyla geniş kitlelere erişmesi anlaşılabilir bir başarı. Fakat Xiaomi bunu 0 reklam politikasıyla gerçekleştirdi. Çinli şirket reklam için ayıracağı bütçeyi, kar payına ekleyerek, sattığı telefonların fiyatını piyasa ortalamasının altında tutmayı başardı.

Xiaomi Türkiye’de de popüler oldu

Son dönemin yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi’nin Türkiye pazarına girmesi de hayli hızlı oldu. Bir anda ülkemiz sınırları içerisinde de Mi Store’lar açılmaya başladı. Dolayısıyla ucuz fiyatları sayesinde kısa sürede müşteri kitlesi de genişledi.
Xiaomi hiç reklam yapmadı fakat ucuz fiyatları sayesinde dilden dile yayılan ünü ile müşteri potansiyeli arttı. Piyasa ortalamasının altında fiyatlardan satılan Xiaomi modelleri, ülkemizde kısa zamanda yaygınlaştı.
Birkaç sene öncesinde ülkemizde pek çok kişinin ismini bile duymadığı Çinli üretici, şimdilerde en popüler üreticiler arasına girmiş durumda. Muhtemelen bu popülarite 2020’de daha da artacaktır.

Genel olarak iyi bir yıl

Sonuç olarak toparlamamız gerekirse, 2019’un Çinli üretici açısından hayli iyi geçtiği söylenebilir. Sadece akıllı telefon pazarı değil, giyilebilir teknoloji pazarında da Xiaomi’nin zirveye yerleştiğini unutmamak gerekiyor.
Eğer Çinli şirket mevcut politikasını değiştirmezse, yani agresif fiyat politikasından taviz vermezse önümüzdeki yıl daha da geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi çin

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