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Xperia XZ4’te 21:9’luk panel!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

Sony’nin bir süredir beklenen sonraki nesil amiral gemisi Xperia XZ4’ten yine haber var! Modelin şimdi de ön paneli ortaya çıktı.

Xperia XZ4’te 21:9’luk panel!

Sony’nin sonraki nesil amiral gemisinin ayak sesleri yaklaşmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde cihazda bulunacak olan 6.5 inçlik ekranın açığa çıkmasının ardından, şimdi de cam koruyucu film ortaya çıktı.

Ice Universe adlı Twitter hesabının yaptığı paylaşımda, hayli uzun bir ekran oranının tercih edildiği, ilk dikkat çeken öge oluyor. Görünüşe göre XZ4, 21:9 gibi oldukça “uzun” bir ekrana sahip olacak. Günümüz telefonları genellikle 18:9, 19:9 gibi en-boy oranları tercih ediyor.

İkinci dikkat çeken şey tasarımın önceki nesillere benzerliği. Tepe model, uzun süredir olduğu gibi tasarım çizgisini koruyacak gibi gözüküyor.

Öte yandan daha uzun telefonlar kullanışlı olsa da, video izleme gibi bazı aktiviteler esnasında ekran kenarlarında boşluk oluşabiliyor. Aşağıdaki videoda, 21:9’luk bir ekranda film izlemenin nasıl bir deneyim olacağı gösterilmiş.

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Anahtar Kelimeler:
sony akıllı telefon

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