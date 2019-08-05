Y kuşağı gençleri, o duruma tahammül edemiyor!

Hızlanan teknoloji karşısında gençlerin sabır eşiği düşüyor. Yapılan son araştırmaya göre Y kuşağı gençlerinin internetin yavaş olmasına sinirlenmeleri için karşıdan yüklemenin 1 dakikadan uzun sürmesi yeterli.

2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYLE TEST EDİLDİ

Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus tarafından yürütülen ve her yaştan 2 binin üzerinde akıllı telefon kullanıcısını kapsayan bir ankette, 16-34 yaşlarındaki kişilerin eski kullanıcılara kıyasla yavaş indirme hızları nedeniyle öfkelerini yitirmelerinin 5 kat daha olası olduğu görüldü.

EN YAYGIN YANIT O OLDU

Katılımcılardan hayatlarındaki en sinir bozucu unsurları da belirtmeleri istenen araştırmada 16-24 yaş aralığındaki gençler arasında en yaygın yanıt, bulundukları yerde wi-fi bulunmaması oldu. İkinci en yaygın yanıtsa zamanında ulaşmayan bir teslimat olarak belirlendi.

TÜKENMİŞLİK BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR

Teknolojik cihazların baskın olduğu yaşam tarzının zihin sağlığını da olumsuz etkilediğini gösteren araştırma Y kuşağının 5’te ikisinde akıllı telefonlarda harcanan süre nedeniyle anksiyete ve uykusuzluk gibi tükenmişlik belirtileri görüldüğünü ortaya koydu.

GENÇLER DE ENDİŞELİ

Ancak gençler de bu durumdan memnun değil: 24 yaşlarındaki katılımcıların neredeyse yarısı ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak istediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 32'siyse günümüzde teknolojiye olan bağlılığımıza dair endişe duyduğunu belirtti.

