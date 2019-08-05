Mynet Trend

Y kuşağı gençleri, o duruma tahammül edemiyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

Araştırmalar ortaya çıkardı. Y kuşağı gençleri, o duruma tahammül edemiyor.

Y kuşağı gençleri, o duruma tahammül edemiyor!

Hızlanan teknoloji karşısında gençlerin sabır eşiği düşüyor. Yapılan son araştırmaya göre Y kuşağı gençlerinin internetin yavaş olmasına sinirlenmeleri için karşıdan yüklemenin 1 dakikadan uzun sürmesi yeterli.

2 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYLE TEST EDİLDİ

photo-1544717301-9cdcb1f5940f

Çin merkezli telefon üreticisi OnePlus tarafından yürütülen ve her yaştan 2 binin üzerinde akıllı telefon kullanıcısını kapsayan bir ankette, 16-34 yaşlarındaki kişilerin eski kullanıcılara kıyasla yavaş indirme hızları nedeniyle öfkelerini yitirmelerinin 5 kat daha olası olduğu görüldü.

EN YAYGIN YANIT O OLDU

photo-1437915160026-6c59da36ede2

Katılımcılardan hayatlarındaki en sinir bozucu unsurları da belirtmeleri istenen araştırmada 16-24 yaş aralığındaki gençler arasında en yaygın yanıt, bulundukları yerde wi-fi bulunmaması oldu. İkinci en yaygın yanıtsa zamanında ulaşmayan bir teslimat olarak belirlendi.

TÜKENMİŞLİK BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR

photo-1521175776577-f8e0c1e5ecb7

Teknolojik cihazların baskın olduğu yaşam tarzının zihin sağlığını da olumsuz etkilediğini gösteren araştırma Y kuşağının 5’te ikisinde akıllı telefonlarda harcanan süre nedeniyle anksiyete ve uykusuzluk gibi tükenmişlik belirtileri görüldüğünü ortaya koydu.

GENÇLER DE ENDİŞELİ

photo-1541199249251-f713e6145474

Ancak gençler de bu durumdan memnun değil: 24 yaşlarındaki katılımcıların neredeyse yarısı ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak istediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 32'siyse günümüzde teknolojiye olan bağlılığımıza dair endişe duyduğunu belirtti.

PARTNER Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı Terk etmedi, sahip çıktı! Tüfekle vurulan köpeğin yürümesi için bakın ne yaptı
Yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!Yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!
İnanılmaz! Uçan kaykayla denizi geçtiİnanılmaz! Uçan kaykayla denizi geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler y kuşağı y nesli Teknoloji internet yavaş internet araştırmalar

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Sabah 05.30'da başladı! Tek tek kaldırılıyor

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanılmaz anlar! Otomobil eylemcilerin arasına daldı

İnanılmaz anlar! Otomobil eylemcilerin arasına daldı

ABD'den şaşırtan füze kararı!

ABD'den şaşırtan füze kararı!

Çete lideri hapishaneden kaçmak için bunu da yaptı!

Çete lideri hapishaneden kaçmak için bunu da yaptı!

Avcılar'da patenli gençler canlarını hiçe saydı

Canlarını hiçe saydılar

Evden getirip verdiler, 1,5 milyon TL'ye satıldı!

Evden getirip verdiler, 1,5 milyon TL'ye satıldı!

Dağ yürüyüşü yapan kadın, yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!

Yoluna çıkan pumayı o şarkısıyla korkuttu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.