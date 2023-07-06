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Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve biyografisi

06.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu dizide Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşacak. Kübra Sülün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan'in hayatı...

Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı ve biyografisi

Hafsanur Sancaktutan ile ilgili araştırmalar bu akşam Kanal D'de ekrana gelecek olan Ya Çok Seversen dizisi öncesi hız kazandı. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi annesinin hayatını kaybetmesinin ardından küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş'in hikayesini anlatacak. İşte Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan hakkında merak edilenler...

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HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan “Servet” adlı dizi ile yaşamıştır.

Daha sonra yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan “Aşk Ağlatır” dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.

Günümüzde FOX TV’de yayınlanan “Son Yaz” dizisinin başrol oyuncularından olan Yağmur karakterine can verdi.

YA ÇOK SEVERSEN'İN LEYLA'SI HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018-2019 Gülperi Fidan Taşkan
2019 Aşk Ağlatır
2021 Son Yaz
2022 Dünyayla Benim Aramda
2022 Darmaduman
2023- Ya Çok Seversen

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