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'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 28.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Otel odasına zorla götürdüğü kadını tehdit eden Çinli adam, kendi oyununun kurbanı oldu. Kaçırıp, otel odasına hapsettiği kadına tecavüz etmek isteyen adam, kadını tecavüz etmesine izin vermezse yılanlarıyla öldüreceğini söyleyerek tehdit etti.

Ölümcül üç yılanıyla kadını korkutmayı başaran ve tecavüz eden adam, banyoya girince işin boyutu değişti. Tecavüzcünun odadan çıkmasını fırsat bilen kadın, otel odasından kaçarak uzaklaştı.

Soluğu polislerin yanında alan kadın, yaşadıklarını tek tek anlattı. Güvenlik güçleri, yaşanılanları öğrenince tecavüzcüyü yakalamak için olayın yaşandığı otele gitti.
Ancak beklediklerinden çok daha farklı bir manzarayla karşılaştı. Şikayet üzerine gittikleri otel odasında adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
Adamın ölümüne neden olansa tecavüz ettiği kadını tehdit ettiği silahından başkası değildi.
Tecavüzcü, beslediği ve kadını öldürmekle tehdit ettiği yılanların kendisini ısırması nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Koridorda hareket halindeyken kayda alınan yılanların görüntüleri 16 milyondan fazla izlendi.
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Anahtar Kelimeler:
tecavüz yılan

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