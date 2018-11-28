'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

Ölümcül üç yılanıyla kadını korkutmayı başaran ve tecavüz eden adam, banyoya girince işin boyutu değişti. Tecavüzcünun odadan çıkmasını fırsat bilen kadın, otel odasından kaçarak uzaklaştı.

Soluğu polislerin yanında alan kadın, yaşadıklarını tek tek anlattı. Güvenlik güçleri, yaşanılanları öğrenince tecavüzcüyü yakalamak için olayın yaşandığı otele gitti.

Ancak beklediklerinden çok daha farklı bir manzarayla karşılaştı. Şikayet üzerine gittikleri otel odasında adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Adamın ölümüne neden olansa tecavüz ettiği kadını tehdit ettiği silahından başkası değildi.

Tecavüzcü, beslediği ve kadını öldürmekle tehdit ettiği yılanların kendisini ısırması nedeniyle hayatını kaybetmişti.