Yaban hayatının Doğu Anadolu’daki evi! Endemik türleriyle turistlere görsel şölen yaşatıyor

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın yanı sıra Pülümür, Tağar, Mercan ve Havaçor vadilerinin bulunduğu Tunceli, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da akarsuları, bitki çeşitliliği, şelaleleri ve endemik türleriyle dört mevsim göz alıcı güzellikler sunuyor. Her yıl yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan milli parkta, kayıtlara göre 1518 bitki türü bulunuyor ve bu bitkilerden 227'si endemik türler arasında yer alıyor. Kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunan milli parkta, özellikle mayıs ve ağustos aralığında yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, tilki, kurt, domuz ve sincap gibi canlılar doğal ortamlarında sıkça görülüyor.

Kayıtlara göre 121 kelebek türünün de yaşadığı kentte, milli parktaki otların ve çiçeklerin arasında görülen çok gözlü gök mavisi, zümrüt, sarı azamet, nazuğum, kara melike, esmerperi, cadı ve anadolu esmergözü türü kelebekler doğaya renk katıyor. İlkbaharla beraber renklenen milli park, yaban hayatı fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Çevre il ve ilçelerden milli parka gelen fotoğrafçılar, yüksek rakımlarda beslenen bozayı ve yaban keçilerinin yaşamından kesitleri kayıt altına alıyor.