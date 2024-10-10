Yabancı Damat dizisinin 'Niko'su Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu evlendi! Engin Akyürek düğünden paylaştı

Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturdu. "Yabancı damat yerli damat oluyor" yorumlarına gülerek yanıt veren Özgür Çevik "Yabancıdan yerliye" demişti.

Özgür Çevik sevgilisine Galata'da bir sokak arasında evlilik teklifi ettiğini söylemişti.

Yabancı Damat dizisinin 'Niko'su Özgür Çevik'in düğününe birçok ünlü isim katıldı. Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren düğüne katılan isimler arasındaydı.

Düğüne katılan Engin Akyürek yaptığı evlilik sorusuna "Öncelikle birini bulmak gerekiyor. O işler için biraz hayırlısı demek gerekiyor. Kader kısmet meseleleri de var." dedi. Oyuncu düğünden paylaşım da yapınca sosyal medyada gündem oldu.

"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok projede rol alan Özgür Çevik'in mutlu halleri kadar gelinin sade görünümü de konuşuldu.

YENİ EVLENEN ÜNLÜ ÇİFT DE DÜĞÜNDE

Yeni evlenen çift Tolga Sarıtaş ve Zeynep Maruk da düğüne katılan isimler arasındaydı. Tolga Sarıtaş, "Yeni evlenen bir çift olarak organizasyonda hiçbir sorumluluğumuz olmayan düğüne gelmek çok büyük rahatlıkmış. Evlendikten sonra hayatımızda bir şey değişmedi." açıklamasında bulundu.