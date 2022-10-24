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Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

24.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin paylaştığı Yabancı Damat dizisi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisini ekrana kilitliyordu. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Ozan Uğurlu, son haliyle kendine hayran bıraktı.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Henüz 6 yaşında modellik yapmaya başlayan Ozan Uğurlu, Yabancı Damat ve Tatlı Hayat gibi dizilerle akıllara kazındı. Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan çocuk oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle bakana bir daha baktırdı.

Yabancı Damat dizisi, Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı'nın Yunan asıllı Niko ile evlenmesiyle başlayan maceralarını konu ediniyordu.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Kadrosunda birçok usta oyuncunun yer aldığı efsane dizi, günümüzde de dijital mecralarda ilgiyle izleniyor.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Yabancı Damat'ta evin en küçük oğlu Mustafa Can'a hayat veren Ozan Uğurlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 30 yaşında olan Ozan Uğurlu, oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi almıştı.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okuyan yıldız, yeniden Avrupa'ya yerleşti.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Berlin'de Dijital Yönetim alanında yüksek lisans yapan Ozan Uğurlu, sosyal medyada da epey aktif.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan Ozan Uğurlu, yakışıklılığıyla büyük beğeni topluyor.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olan yıldız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

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