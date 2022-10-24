Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ınını bir de şimdi görün! Değişimiyle ağızları açık bıraktı

Henüz 6 yaşında modellik yapmaya başlayan Ozan Uğurlu, Yabancı Damat ve Tatlı Hayat gibi dizilerle akıllara kazındı. Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan çocuk oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle bakana bir daha baktırdı.

Yabancı Damat dizisi, Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı'nın Yunan asıllı Niko ile evlenmesiyle başlayan maceralarını konu ediniyordu.

Kadrosunda birçok usta oyuncunun yer aldığı efsane dizi, günümüzde de dijital mecralarda ilgiyle izleniyor.

Yabancı Damat'ta evin en küçük oğlu Mustafa Can'a hayat veren Ozan Uğurlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 30 yaşında olan Ozan Uğurlu, oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi almıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okuyan yıldız, yeniden Avrupa'ya yerleşti.

Berlin'de Dijital Yönetim alanında yüksek lisans yapan Ozan Uğurlu, sosyal medyada da epey aktif.

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan Ozan Uğurlu, yakışıklılığıyla büyük beğeni topluyor.

Ekranlara dönüp dönmeyeceği merak konusu olan yıldız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



