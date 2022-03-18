'Yabancı Gelin' dizisiyle ünlenen Brezilyalı oyuncu Jessica May Türk vatandaşı oldu

Yabancı Gelin dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Brezilyalı oyuncu Jessica May'ın Türk vatandaşı olma çabası sonunda gerçek oldu. 2011'de geldiği Türkiye'de 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen May, hayali olan Türk vatandaşlığını sonunda aldı.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan oyuncu, kimliğini uzun süredir beklediğini söylemişti. Evlendikten 3 sene sonra Türk vatandaşlığına hak kazandığını ifade eden May, bu süreçteki prosedürlerin uzun sürmesinden yakınmıştı.

Oyuncunun yıllardır süren bekleyişi önceki gün sona erdi. Türk vatandaşlığına geçen oyuncu Nufüs Müdürlüğü'nden fotoğraflarını paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.





