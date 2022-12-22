Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yabancı genç, Türk bayrağını görünce dayanamadı! O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız

Yabancı genç, Türk bayrağını görünce dayanamadı! O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız

22.12.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir milyondan fazla izlenme alarak özellikle Türk kullanıcıların beğenisini toplayan TikTok kullanıcısı Petter isimli genç, Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısını söyleyerek gönülleri fethetti. 4 binin üzerinde yorum alan videoya Türk kullanıcılar, ''Çok iyi şok oldum. Biz başkayız. Aferin sarı oğlan sana. Helal olsun. Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Artık fenomen olmak istiyorsan Türkçe videolar atarsın'' şeklinde yorum yağdırdı.

Kafalarının üstünde dünyadaki çeşitli ülkelerin bayraklarının çıktığı ve o bayrağı bilmeye çalışan sosyal medya kullanıcılarının akımları gündem olmaya devam ederken, TikTok kullanıcısı Petter isimli genç de Türkiye bayrağını gördükten saniyeler sonra Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısını söylemeye başladı.

YORUM YAĞDIRDILAR

Şarkıyı uzun uzun söyleyen genç, bir milyonun üzerinde izlenme, binlerce de yorum aldı. Bu durum Türk takipçilerin de dikkatinden kaçmazken, Petter'a adeta yorum yağdı.

Screenshot_6

''ÇOK İYİ ŞOK OLDUM BİZ BAŞKAYIZ''

Videonun altında yorum yapan Türk kullanıcılar, ''Çok iyi şok oldum. Biz başkayız be. Aferin sarı oğlan sana. Helal olsun. Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Artık fenomen olmak istiyorsan Türkçe videolar atarsın. Barış manço çocukluğumuz ve Türkiye'nin değerli sanatçısı. Ağzına sağlık'' diyerek genç adama beğenilerini iletti.

Dans pistini gerçekten 'yerle bir ettiler'! Zemin çökünce... Dans pistini gerçekten 'yerle bir ettiler'! Zemin çökünce...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası metreslerini tek tek puanladı!Kocası metreslerini tek tek puanladı!
Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”
Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''
Anahtar Kelimeler:
Barış Manço gülpembe

En Çok Okunan Trend Haberler

“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...

“Son bakireyim” sözü olay olmuştu! Öyle bir isyan etti ki...

Maradona koşmaya söz vermişti! Sözünü çıplak hatırlattı

Maradona koşmaya söz vermişti! Sözünü çıplak hatırlattı

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Müstehcen hesabı ifşa edildi! Patronu gözünün yaşına bakmadı

Müstehcen hesabı ifşa edildi! Patronu gözünün yaşına bakmadı

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Kocası metreslerini tek tek puanladı!

Kocası metreslerini tek tek puanladı!

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.