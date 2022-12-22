Yabancı genç, Türk bayrağını görünce dayanamadı! O şarkıyı duyan Türkler yorum yağmuruna tuttu: Biz başkayız

Kafalarının üstünde dünyadaki çeşitli ülkelerin bayraklarının çıktığı ve o bayrağı bilmeye çalışan sosyal medya kullanıcılarının akımları gündem olmaya devam ederken, TikTok kullanıcısı Petter isimli genç de Türkiye bayrağını gördükten saniyeler sonra Barış Manço'nun 'Gülpembe' isimli şarkısını söylemeye başladı.

YORUM YAĞDIRDILAR

Şarkıyı uzun uzun söyleyen genç, bir milyonun üzerinde izlenme, binlerce de yorum aldı. Bu durum Türk takipçilerin de dikkatinden kaçmazken, Petter'a adeta yorum yağdı.

''ÇOK İYİ ŞOK OLDUM BİZ BAŞKAYIZ''

Videonun altında yorum yapan Türk kullanıcılar, ''Çok iyi şok oldum. Biz başkayız be. Aferin sarı oğlan sana. Helal olsun. Sen bu şarkıyı nereden biliyorsun? Artık fenomen olmak istiyorsan Türkçe videolar atarsın. Barış manço çocukluğumuz ve Türkiye'nin değerli sanatçısı. Ağzına sağlık'' diyerek genç adama beğenilerini iletti.



