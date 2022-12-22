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Dans pistini gerçekten 'yerle bir ettiler'! Mezuniyet balosunda zemin çökünce...

22.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru'da bir lisenin mezuniyet partisinde yaşanan akıl almaz kazanın görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. 17 Aralık'ta eğlencenin gerçekleştiği dans pistinin üzerinde dans eden öğrencilerle birlikte çökmesi üzerine yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

Dans pistini gerçekten 'yerle bir ettiler'! Mezuniyet balosunda zemin çökünce...

17 Aralık'ta Peru'da San Martin'de gerçekleşen bir lise mezuniyet kutlamasında meydana gelen korkunç kazanın görüntüleri, TikTok'ta kısa sürede viral oldu. Videoda şık giyimli öğrencilerin dans pistinin ortasında toplanıp tren yaparak dönerek dans ettikleri görülüyordu. Ancak bir anda yerin çökmesiyle eğlencenin kabusa dönmesi bir oldu.

KOCAMAN BİR DELİK AÇILDI

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Dans pistinin ortasında büyük bir delik açıldı ve dans etmekte olan öğrenciler de toplu halde açılan değilin içine düştüler. Olaya tanık olan seyirciler öğrencilere yardım etmek için koşarken, DJ'in de müziği durdurduğu görülüyordu.

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Görüntüler, bir yetişkinin öğrencileri açılan delikten çıkarmaya yardım etmesiyle sona erdi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

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Çökmenin nedeni henüz belli değil ancak zemin ahşaptan yapıldığı için öğrencilerin ağırlığını taşıyamamış olabileceğine inanılıyor.

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Olayın ardından hastaneye kaldırılan 25 gencin yaralarının boyutu henüz açıklanmasa da, neyse ki ölüm olmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dans Peru mezuniyet gecesi

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