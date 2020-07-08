Yabancı kız isimleri: En güzel ve havalı kız bebek isimleri

Bir kız çocuğunuz mu oluyor? Tebrikler! Haberi alır almaz hayallere daldığınızı, derin derin hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Odasını nasıl dekore edeceğinize, birbirinden sevimli kıyafetlerine hatta gideceği anaokuluna bile karar vermiş olabilirsiniz.

Muhteşem gülümsemesini annesinden, kararlılığı ve azmini babasından alacağı da kesin! Peki ya ismi? Hayatı boyunca taşıyacağı, sevgiyle dudaklarınızdan dökülecek ismine karar vermek her ebeveyn için zorlayıcıdır. Listeler yapabilir, yıllar boyu okuduğunuz kitaplardan, romantik şarkılardan ve film karakterlerinden örnek alabilirsiniz. Ya da şehirlerden, neden olmasın? Farklı bir perspektiften bakmaya ne dersiniz? Yabancı dillerde tınısıyla büyüleyen kız bebek isimlerini hiç merak ettiniz mi? İlham veren en güzel yabancı kız isimleri ve anlamları ile karşınızdayız:

En Cool Yabancı Kız İsimleri ve Anlamları

Astrid: İlahi güzellik

Alice: Asil

Aida: Mutlu (İtalyanca)

Alessi: Savunucu,

Bronte: Gök gürültüsü (Eski Yunanca)

Brook: Küçük dere

Cara: Sevgili, arkadaş

Darlene: Şefkatle sevilen

Darla: Sevgili

Delilah: Narin (İbranice)

Della: Asil, parlak (Almanca)

Edyth: Mutlu savaş

Ella: Peri kızı

Ellie: Parlak, parlayan kişi

Emery: Cesur ve güçlü

Faith: İnanç

Farah: Neşe (Arapça)

Freya: Asil kadın

Frankie: Fransa'da özgür olan insan (Latince)

Gale: Neşe dolu

Harriet: Evini yöneten

Holly: Kutsal

Ida: Çalışkan olan

Ivy: Sarmaşık

Khloe: Tanrıça Demeter'in diğer adı (Antik Yunan), yeşil ve genç ateş

Kaylee: Saf ve temiz duygularla dolu olan

Lila: Gece

Luna: Ay (Latince)

Lori: Bir tür defne ağacı, onur ve zafer simgesi

Maya: İllüzyon (Sanskritçe), su (Yunanca)

Mila: Zarif, sevgili

Milan: Zarif, sevgili (Slavca)

Millie: Özgür doğmuş (Latince), kararlılık, güç ve kuvvet

Mira: Harika (Latince), kader (Yunanca)

Misty: Sisli

Rayne: Kudretli, kraliçe

Reagan: Küçük hükümdar

Soleil: Güneş (Fransızca)

Sadie: Prenses

Vanessa: Kelebeklerin kraliçesi

Violet: Mor

Quinn: Bilgelik, zeka