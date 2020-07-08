Yabancı kız isimleri: En güzel ve havalı kız bebek isimleri

Bir kız çocuğunuz mu oluyor? Tebrikler! Haberi alır almaz hayallere daldığınızı, derin derin hayaller kurduğunuzu biliyoruz. Odasını nasıl dekore edeceğinize, birbirinden sevimli kıyafetlerine hatta gideceği anaokuluna bile karar vermiş olabilirsiniz.
Muhteşem gülümsemesini annesinden, kararlılığı ve azmini babasından alacağı da kesin! Peki ya ismi? Hayatı boyunca taşıyacağı, sevgiyle dudaklarınızdan dökülecek ismine karar vermek her ebeveyn için zorlayıcıdır. Listeler yapabilir, yıllar boyu okuduğunuz kitaplardan, romantik şarkılardan ve film karakterlerinden örnek alabilirsiniz. Ya da şehirlerden, neden olmasın? Farklı bir perspektiften bakmaya ne dersiniz? Yabancı dillerde tınısıyla büyüleyen kız bebek isimlerini hiç merak ettiniz mi? İlham veren en güzel yabancı kız isimleri ve anlamları ile karşınızdayız:
Astrid: İlahi güzellik
Alice: Asil
Aida: Mutlu (İtalyanca)
Alessi: Savunucu,
Bronte: Gök gürültüsü (Eski Yunanca)
Brook: Küçük dere
Cara: Sevgili, arkadaş
Darlene: Şefkatle sevilen
Darla: Sevgili
Delilah: Narin (İbranice)
Della: Asil, parlak (Almanca)
Edyth: Mutlu savaş
Ella: Peri kızı
Ellie: Parlak, parlayan kişi
Emery: Cesur ve güçlü
Faith: İnanç
Farah: Neşe (Arapça)
Freya: Asil kadın
Frankie: Fransa'da özgür olan insan (Latince)
Gale: Neşe dolu
Harriet: Evini yöneten
Holly: Kutsal
Ida: Çalışkan olan
Ivy: Sarmaşık
Khloe: Tanrıça Demeter'in diğer adı (Antik Yunan), yeşil ve genç ateş
Kaylee: Saf ve temiz duygularla dolu olan
Lila: Gece
Luna: Ay (Latince)
Lori: Bir tür defne ağacı, onur ve zafer simgesi
Maya: İllüzyon (Sanskritçe), su (Yunanca)
Mila: Zarif, sevgili
Milan: Zarif, sevgili (Slavca)
Millie: Özgür doğmuş (Latince), kararlılık, güç ve kuvvet
Mira: Harika (Latince), kader (Yunanca)
Misty: Sisli
Rayne: Kudretli, kraliçe
Reagan: Küçük hükümdar
Soleil: Güneş (Fransızca)
Sadie: Prenses
Vanessa: Kelebeklerin kraliçesi
Violet: Mor
Quinn: Bilgelik, zeka
Adelina: Asalet (Fransızca)
Ada: İlk doğan kız çocuğu (Afrika), mutlu, refah içinde yaşayan (İngilizce)
Aimee: En sevilen arkadaş (Fransızca)
Angelina: Haberci, melek
Aurora: Şafak, kutup ışıkları
Ava: Hayat, ses
Beatrix: Mutluluk veren
Birdie: Küçük kuş
Becca: Büyüleyici güzel
Blossom: Çiçek
Carey: Siyah
Carol: Melodi, şarkı
Calliope: Büyülü ses
Celine: Gökyüzü, cennet
Cleo: Zafer (İngilizce)
Claire: Parlak ve temiz
Daisy: Papatya
Diana: Ay tanrıçası
Eden: Sevinç veren (İbranice)
Edna: Arzu
Ember: Kıvılcım
Emma: Evrensel
Elena: Parlayan ışık
Faye: Peri gibi
Faylinn: Peri krallığı
Gemma: Değerli taş, mücevher
Grace: Zarafet
Hannah: İyilik, lütuf
Harper: Ozan,şair
Hope: Umut
Ines: Saf
Ivory: Saf ,fildişi beyazı
Joyce: Neşe, neşeli
Kaitlyn: Saf
Laurel: Defne
Lenora: Işık
Libby: Kutsanmış
Lily: Masumiyet, saflık simgesi zambak
Lucia: Işık (İtalyanca)
Loni: Dişi aslan, gökyüzü (Hawaii)
Maisie: İnci
Mabel: Güzelim
Megan: Yetenekli, inci
Morganne: Denizde doğan
Nora: Onur, itibar
Pearl: Değerli, inci
Ruby: Yakut
Sasha: İnsan ırkının savunucusu
Selena: Ay tanrıçası, ay
Stella: Bir yıldız
Sophia: Bilgelik
Victoria: Zafer, fetih
Vivian: Hayat dolu
Willow: Zarif,ince
Zoey: Hayat (Yunanca)
Afra: Toprak rengi
Alina: Asil kişi
Amaya: Gece yağmuru (Bask)
Amaris: Ay çocuğu
Biana: Beyaz, Bianca'nın modern versiyonu
Briella: Yüce güzellik
Bo: Değerli
Cora: Dolu kalp (Yunanca)
Dakota: Dostça (Kızılderili)
Dina: Güzel ve korunaklı yer
Elina: Zeka sahibi, zeki kadın
Isa: Güzel
Irene: Barış (İtalyanca)
Jadira: Yeşim taşı, parlak yeşil renk
Juno: Göklerin kraliçesi
Jayla: Özel kişi
Jolie: Güzellik
Kai: Deniz (Hawaii), affetme (Japonca)
Lillesol: Küçük gün ışığı (İsveççe)
Layana: Küçük gece kuşu (Arapça)
Lulu: Ünlü savaşçı
Nell: Parlak, parlayan kişi
Maude: Kudretli
Nomi: Güzel, hoş ve keyifli
Nixie: Su perisi (Almaca)
Sage: Bilge (Latince)
Sahra: Kuzey Afrika'da bir çöl, şafak
Tatum: Neşeli, neşe getiren
Tegan: Sevilen kişi, gözde
Xana: Altın saçlı
Xia: Güneşin parıltısı, kahraman, yaz (Çince)
Yoko: Güneş çocuğu, deniz çocuğu (Japonca)
Zeta: Son doğan çocuk (İtalyanca)
Zora: Şafak
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