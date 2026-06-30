Yabancı sınırında son durum

Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Fred, Musaba, ayrıca U23 kategorisindeki Omar Fayed ile yolların ayrılacağını varsayarsak; 6 yabancı ve 1 U23 oyuncusu gönderilmiş olacak. Böylece elde 9 yabancı ve 4 U23 oyuncusu kalacak.

Mevcut sistemin 10+4 olduğunu biliyoruz. Bu durumda çiçeği burnunda efsane başkan Aziz Yıldırım’ın kadroya yalnızca 1 yabancı oyuncu daha ekleyip transferi kapatması gerekiyor. Bana göre bu pek mümkün görünmüyor.

Çünkü ayrılan isimlerin yerine yapılacak transferlerin yanı sıra mevcut kadronun seviyesini yükseltecek (upgrade edecek) oyuncuların da alınması şart. Bu takımın en az 1 stoper (Malang Sarr ismi konuşuluyor), 1 orta saha, 1 santrfor ve belki de 1 kanat oyuncusuna daha ihtiyacı var.

Bu da toplamda 4 yeni yabancı transferi anlamına geliyor. Ancak mevcut yabancı oyuncu kuralı buna ciddi şekilde engel oluyor. Kısacası Fenerbahçe’yi oldukça kapsamlı ve zorlu bir kadro operasyonu bekliyor.

Galatasaray’a gelirsek, bu tarafta sular biraz daha durgun. Durgun dememin sebebi ise kadroda köklü bir değişime ihtiyaç duyulmaması. Elbette Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu bir üst seviyeye taşımak (upgrade etmek) önemli. Ancak mevcut yabancı oyuncu kuralı bunu ne kadar mümkün kılıyor? İşte orası zor...

Sarı-kırmızılıların mevcut kadrosuna baktığımızda 11+2 yabancı oyuncu bulunuyor. Peki kimler ayrılabilir? Mauro Icardi ve Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu durumda elde 9+2 yabancı kalacak. Yani Galatasaray, transfer döneminde normal yabancı kontenjanından yalnızca 1 oyuncu alabilecek. Bunun yanında U23 kuralına uygun 2 yabancı transferi yapma hakkı bulunacak.

Tabii bu hiç de kolay bir süreç değil. Özellikle son dört yıldır Süper Lig’i domine eden, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eledikten sonra son 16 turunda Liverpool’a elenen bir takım olarak hedef çıtasını daha da yukarı taşımak isterken...

Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin transfer döneminde son derece titiz davranması gerekiyor. Savruk hamleler yerine, doğru profilleri belirleyip ince eleyip sık dokuyarak hareket etmek Galatasaray’ın başarısı için kritik önem taşıyor.

Icardi’nin ayrılacağını ve artık ayrılması gerektiğini düşünen biri olarak, yerine adı geçen Jhon Duran hakkında da birkaç şey söylemek isterim. Tabii ki kafası kırık bir arkadaş. Fenerbahçe’de gördüğümüz üzere onu takıma adapte edip, verim alabilmek gerçekten zor bir görev. Başarabilir mi? Olmaz değil ama kolay da değil.

Peki, Duran sana ne gibi bir avantaj sağlar?

Öncelikle U23 kuralına uygun. Yani +2 yabancı kontenjanına tam anlamıyla uyuyor. Eğer onu yedek santrfor olarak düşünüyorsanız, Victor Osimhen’in arkasına koyabilirsiniz. Böylece forvete başka bir yabancı transferi yapmak zorunda kalmaz, elinizi rahatlatırsınız. Icardi’den boşalan yabancı hakkını da farklı bir bölgede değerlendirebilirsiniz.

Peki, riski var mı?

Okuduğum kadarıyla transfer kiralık olacak ve zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. Yıllık 4 milyon euro maaş alacak. Maddi açıdan büyük bir yük oluşturmaz. Ancak sezona Osimhen’in arkasında Duran ile başlanır ve oyuncu sezon içinde yine saha dışı sorunlar yaşarsa, beklenen verim alınamaz. Böyle bir senaryoda tüm sezon boyunca yalnızca Osimhen’e bağımlı kalabilirsiniz.

Bunun dışında sarı-kırmızılıların transfer döneminde U23 kuralına uygun iki yabancı oyuncu daha alarak transferi tamamlayacağını düşünüyorum. Bu takviyelerin büyük ihtimalle orta saha ve savunmaya yapılacağını tahmin ediyorum. Yerli transferler ise tabii ki bu senaryodan tamamen bağımsız, ayrı bir konu.

Beşiktaş

Gelelim bir diğer sıkıntılı ekibimiz Beşiktaş’a. Sergen hocadan sonra göreve gelen Vincenzo Italiano ile birlikte takımda kapsamlı bir değişim yaşanacağını düşünüyorum. Sportif direktör Önder Özen’in liderliğinde kadroya önemli takviyeler yapılmasını bekliyorum. Ancak mevcut yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bu hamleler de belli bir noktaya kadar mümkün olacak.

Bana göre J. Onana, A. Hadziahmetovic, Al-Musrati ve J. Mario kesin olarak gönderilecektir. Böylece 14 yabancı oyuncudan geriye 10 isim kalacak. Bunların 2’si U23 kuralına uygun olduğu için normal yabancı kontenjanında 8 oyuncu kalmış olacak. Yani mevcut durumda kadroya 2 yeni yabancı eklenebilir.

Tabii ki daha fazla oyuncuyla yollar ayrılırsa, daha fazla yabancı transferi de yapılabilir. Benim tahminim, T. Djaló ve F. Uduokhai’nin de takımdan ayrılabileceği yönünde. Böyle bir senaryoda ise +2 kontenjanı dışında 4 yeni yabancı transferinin önü açılmış olur.

Basına yansıyan isimlere baktığımızda ise sol kanat için Leandro Trossard, sol bek için Kassoum Ouattara ve kaleci pozisyonu için Alexander Nübel’in düşünüldüğü görülüyor. Bunların Avrupa çapında önemli oyuncular olduğu tartışmasız.

Ouattara’nın U23 kuralına uygun olması Beşiktaş adına önemli bir avantaj. Onu bu kontenjanda değerlendirdiğimiz takdirde normal yabancı hakkından yalnızca iki isim eksilmiş olacak. Böylece kulüp, +2 kontenjanı dışında 4 yeni yabancı transferi yapabilir. Ben bu oyuncuların 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet olacağını düşünüyorum.

İŞTE SÖZLEŞMELİ YABANCILARIN LİSTESİ...

Beşiktaş (14)

E. Agbadou, T. Djalo, F. Uduokhai, A. Murillo, W. Ndidi, J. Onana, V. Cerny, A. Hadziahmetovic, Al-Musrati, M. Rashica, J. Mario, Hyeon-gyu Oh,

(U23 kategorisinde)

J. Olaitan, E. Ricardo

Fenerbahçe (20)

Ederson, D. Livakovic, J. Oosterwolde, M. Skriniar, D. Carlos, R. Becao, N. Semedo, S. Amrabat, N. Kante, M. Guendouzi, Fred, M. Asensio, A. Talisca, A. Musaba, V.Muriqi

(U23 kategorisinde)

O. Fayed, A. Brown, O. Mimovic, D. Nene, S. Cherif

Galatasaray (13)