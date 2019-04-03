Yabancı ünlülerin mükemmel görünme hileleri

Kırmızı halıda boy gösteren ünlülerin nasıl bu kadar kusursuz göründüklerini hiç düşündünüz mü? Aslında günlük hayatlarında bizden neredeyse hiçbir farkı olmayan bu ünlüler stilistlerinin verdiği taktikler sayesinde tepeden tırnağa harika görünüyorlar. Peki bu taktikler neler? İşte bugüne kadar daha önce kimsenin aklına gelmeyen Hollywood hileleri...

DAHA BEYAZ DİŞLER İÇİN



İlk ilginç taktik Akademi Ödülleri'nin baş makyözü Bruce Grayson'dan geliyor. Bir televizyon kanalında röportaj veren Grayson, ünlülerin kameralar önünde daha beyaz bir gülüşe sahip olması için beyaz, krem far kullandığını belirtti. Evet, yanlış duymadınız! Makyaj çantaların olmazsa olmazlarından farı, dişinize sürdüğünüz takdirde kısa süreliğine de olsa bembeyaz parlak dişlere sahip oluyorsunuz.

YIPRANMIŞ AYAKKABILARA KOLAY ÇÖZÜM



Diş macununu sadece diş temizleme için kullanıldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ünlülere stil konusunda danışmanlık veren aynı zamanda Amerikan moda dergisi Marie Clarie'nin moda direktörü olan Zanna Roberts Rassi, diş macununun fazla giyilmiş ya da bir iki giyilmeden sonra yıpranmış ayakkabıların üzerine uyguluyor: Nemli bir bezin üzerine az miktarda bir diş macunu sıkın. Ayakkabınızın üzerindeki çiziklerin ya da lekelerin üzerine uygulayın. Yepyeni duracağını göreceksiniz.