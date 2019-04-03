Yabancı ünlülerin mükemmel görünme hileleri

Kırmızı halıda boy gösteren ünlülerin nasıl bu kadar kusursuz göründüklerini hiç düşündünüz mü? Aslında günlük hayatlarında bizden neredeyse hiçbir farkı olmayan bu ünlüler stilistlerinin verdiği taktikler sayesinde tepeden tırnağa harika görünüyorlar. Peki bu taktikler neler? İşte bugüne kadar daha önce kimsenin aklına gelmeyen Hollywood hileleri...
DAHA BEYAZ DİŞLER İÇİN
İlk ilginç taktik Akademi Ödülleri'nin baş makyözü Bruce Grayson'dan geliyor. Bir televizyon kanalında röportaj veren Grayson, ünlülerin kameralar önünde daha beyaz bir gülüşe sahip olması için beyaz, krem far kullandığını belirtti. Evet, yanlış duymadınız! Makyaj çantaların olmazsa olmazlarından farı, dişinize sürdüğünüz takdirde kısa süreliğine de olsa bembeyaz parlak dişlere sahip oluyorsunuz.
YIPRANMIŞ AYAKKABILARA KOLAY ÇÖZÜM
Diş macununu sadece diş temizleme için kullanıldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ünlülere stil konusunda danışmanlık veren aynı zamanda Amerikan moda dergisi Marie Clarie'nin moda direktörü olan Zanna Roberts Rassi, diş macununun fazla giyilmiş ya da bir iki giyilmeden sonra yıpranmış ayakkabıların üzerine uyguluyor: Nemli bir bezin üzerine az miktarda bir diş macunu sıkın. Ayakkabınızın üzerindeki çiziklerin ya da lekelerin üzerine uygulayın. Yepyeni duracağını göreceksiniz.
BEKLENMEDİK LEKELERE KARŞI ÇÖZÜM: TATLANDIRICILAR
Gün içerisinde yediğiniz ya da içtiğiniz herhangi bir şey üstünüze döküldüğünde sakın moraliniz bozulmasın! Çünkü lekeyi ortadan kaldıracak çok kolay bir hile biliyoruz. Ünlülerin stil danışmanlığını yürüten uzman isimler aniden ortaya çıkan lekeleri yok etmek için tatlandırıcı kullanıyor. Lekenin üzerine tatlandırıcı dökün ve birkaç dakika bekleyin. Tatlandırıcı tozun lekeyi nasıl çektiğini görünce gözlerinize inanamayacaksınız...
SIKIŞAN FERMUAR KABUSUNUZ OLMASIN!
Özellikle sabahları ne kıyafet giyeceğini bulmak zaten zorken bir de inatçı fermuarla karşılaşırsanız gününüzü kurtaracak en büyük taktiği hazır olun! Yukarı aşağı hareket ettirmekte zorlandığınız fermuarın üzerinden sabunla geçin. Böylece fermuar çok daha kolay hareket edecektir.
SEKSİ DEKOLTE İÇİN SELOBANT HAMLESİ
Kim Kardashian'ın sadece büyük kalçalarla değil büyük göğüslerle de meşhur olduğunu düşünürsek şimdi vereceğimiz hile Kardashian'ları takip edenleri bir hayli şaşırtacak. Sadece sansasyonel kardeşler değil, Hollywood'daki hemen hemen tüm ünlüler, daha büyük ve daha dikkat çekici göğüs dekoltesi için Selobant kullanıyor.
Yapmanız gereken tek şey selobantı memenin alt kısmından üstü kısmına doğru çekerek yapıştırmak. Böylece daha dik ve büyük bir görüntüye sahip olacaksınız.
Not: Bantı çıkarırken elinize biraz bebek yağı sürmenizde fayda var. Böylece meme ucunu tahriş etmemiş olursunuz.
SAÇLARINIZIN DAHA GÜR GÖRÜNMESİNİ İSTİYORSANIZ...
Ne yazık ki herkes gür saçlara sahip değil. Özellikle de aşırı saç dökülmesiyle birlikte alın çizgisinde oluşan seyrek alan hemen hemen herkesin canını sıkıyordur. Neredeyse kafatasının göründüğü bu seyrek alana Hollywood'un ünlü saç stilistleri muhteşem bir yöntem uyguluyor. Tek yapmanız gereken saçınızla aynı tonda bir göz farı bulmanız. Farı seyrek ve boş görünen alanlara uygulayın işte hepsi bu kadar.
TOPUKLU AYAKKABILARLA TÜM GÜN RAHAT ETMENİN SIRRI
Ünlülerin saatlerce ince topuk üzerinde nasıl bu kadar rahat durduğunu merak ediyorsanız açıklıyoruz: Talk pudra! Beyonce ve Kim Kardashian West gibi ünlülerle çalışan stilist Jenke Ahmed Tailly, ayakkabıların içine ünlüler giymeden önce talk pudra döktüğünü açıkladı. Pudra; ayağın terlemesini önleyerek, ayakkabının içinde kaymamasını sağlıyor. Böylece ayakkabı vurmuyor ve siz de tüm gün rahat rahat hareket edebiliyorsunuz.
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