HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yabancı uyruklu çay işçisini öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

Yabancı uyruklu çay işçisini öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

31.05.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökmen Topal (47), Rize'de tartıştığı çay işçilerine ateş açtı. Afganistan uyruklu Uzay Ulvi (22) hayatını kaybederken, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt (40) yaralandı.

Yabancı uyruklu çay işçisini öldürdü! Savunması 'pes' dedirtti

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Pazar ilçesi Elmalık köyünde meydana geldi. Çay hasadı yaptıran Murat Kurt ile işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai ile yanlarına gelen Gökmen Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen Topal, tabancayla 3 kişiyi vurup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

tartistigi-cay-iscisini-oldurdu-alkolluydum-dedi_8315_dhaphoto3

Gökmen Topal, jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Topal, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Gökmen Topal'ın ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek tartıştığı kişilere rastgele ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canan Kaftancıoğlu cezaevinden çıktı! İlk açıklamasında 'devam' mesajı verdiCanan Kaftancıoğlu cezaevinden çıktı! İlk açıklamasında 'devam' mesajı verdi
Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

İlginizi Çekebilir

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Cinsel organını ısırınca şoke oldu! “Eğlenmek istemiştim”

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.