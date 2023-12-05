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Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas derin yırtmacıyla nefes kesti! İddialı tarzına beğeni yağdı

05.12.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Yabani dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle büyük beğeni toplayan Simay Barlas, geçtiğimiz gün düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayan Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Güzelliğiyle göz dolduran ünlü isim tarzıyla da dikkat çekti. Simay Barlas derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.

Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Yurdaer Okur ile başrolünü paylaştığı Yabani dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Simay Barlas, önceki gün düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'ne sade ve şık tarzıyla damga vurdu.

Geceden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Simay Barlas derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.

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Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken isim Yıldızı Parlayan Oyuncu Ödülünün sahiplerinden biri oldu.

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Simay Barlas'ın iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Yine harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?', 'Duru güzelliğin', 'Çok sade ve şık' gibi yorumlar yapıldı.

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Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

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İlk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat verdi.

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Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırdı.

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Simay Barlas yabani rüya karakteri kelebe
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