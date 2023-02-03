Yabani zıt anlamlısı nedir? Yabani kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yabani kelimesinin Türk dilinde birden fazla anlamı bulunmaktadır. Farsça kökenli olan yaban kelimesinden türetilen yabani evcil olamayan anlamı taşımaktadır. Yabani kelimesi hem hayvanları hem de bitkileri temsilen kullanılmaktadır. Ayrıca yabani kelimesi kaba, kibar olmayan anlamına da gelmektedir. Yabani kelimesi hem sıfat görevinde hem de mecazi anlamda sıklıkla kullanılmaktadır. Yabani kelimesi hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca mecazi anlamda da kullanılan yabani kelimesinin ne anlama geldiği araştırılan kelimeler arasındadır. Türk dilinde yabani kelimesinin anlamı birden fazladır. Türk Dil Kurumuna göre yabani kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Doğada yaşayan, evcil olmayan hayvan

Doğada kendiliğinden yetişen

Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse

Yabani zıt anlamlısı nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak birbiri ile tamamen farklı ve karşıt olan kelimelerdir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bunlardan biri de yabani kelimesidir. Yabani kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Yabani kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük şu şekildedir:

Evcil

Yabaninin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yabani kelimesinin zıt anlamlısı evcildir. Ehli, yerli anlamları taşıyan evcil kelimesi anlam olarak yabani kelimesinin karşıtıdır. Yabaninin zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise: