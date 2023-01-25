Sağ zıt anlamlısı nedir? Sağın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sağ sözcüğü günlük konuşma dilinde karşımıza çok fazla çıkan kelimelerden biridir. Eski Türkçe "muteber, esen, salim" anlamlarında gelen "saġ" kelimesinden evrilmiştir. Eski Türkçe “sa-“ fiilinden “+lğ” son ekiyle türetilmiştir. Sağ zıt anlamlısı olan yalnızca bir sözcük vardır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası bulunur ve aynı zamanda sesteş bir kelimedir. Yön anlamında kullandığımız sağ kelimesinin anlamları:

Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan

Bu taraftaki yön

Ekonomi ve siyasette gelenekçi

Boksta sağ yumrukla vuruş.

Salim ve esen anlamında kullanılan sağ kelimesinin de anlamları şu şekildedir:

Sağlam, esen

Yaşamakta olan

Katıksız

Ayrıca sağ sözcüğünün içerisinde geçtiği “sağ şerit", "sağ iç", "sağ kol", "sağ açık", "sağ kanat", "sağ çıkarma” gibi birleşik kelimeler bulunur. Bunun yanı sıra “sağ yapmak", sağa kaymak", "sağ gösterip sol vurmak", "sağa sola", "sağ elinin verdiğini sol elin görmesin", "sağını solunu bilmemek", "sağa sola bakmadan” gibi dilimizde kalıplaşmış olan deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Sağ kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sağ kelimesi günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde çok tercih edilen sözcüklerden biridir. Bu sözcük aynı zamanda eş seslidir. Hem ses hem de yazım ve söyleyiş açısından aynı olan sözcükler eşsesli yani sesteş olarak adlandırılır. Sesteş kelimelerin manaları birbirinden farklıdır. Eş anlamlıya da sahip olan sağ kelimesinin zıt anlamı olan sözcük de vardır. Sağ sözcüğü aynı zamanda karşıt manası bulunan kelimeler arasında yer alır. Sağın zıt anlamlısı olan sözcük:

Sol

Sol sözcüğü sağ kelimesinin mana yönünden tam aksini ifade etmektedir. İki sözcük birbirinin mana açısından tam tersini belirtiyorsa zıt anlamlı demektir. Sol sözcüğü de en az sağ kelimesi kadar çok sık kullanılmaktadır. Sol kelimesi "Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan" anlam bakımından sağın zıt anlamlısıdır.

Sağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birçok sözcüğün zıt yani karşıt anlamlısı vardır. Sağ zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: