Yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

Hamur işi lezzetleri her ne kadar kalorili olsa da konu hafta sonu kahvaltısı olduğunda daha esnek davranabiliyoruz. Pankekler, krepler bir tarafta dursun, Anadolu'nun en güzel kahvaltılığı pişi daima soframızın baş tacıdır. Pişiyi dilerseniz reçelle veya peynirle yiyebilir ya da katık yapmadan kendi lezzetinin tadına varabilirsiniz.

MALZEMELER

1 adet orta boy yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı elenmiş un

1.5 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

Derin bir kaba; yumurta, yoğurt, yağ, ve tuzu alıp çırpın.

Karışıma unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.

Hamurun kıvamı için unu yavaş yavaş eklemenizi öneririz

Elde ettiğiniz hamuru buzdolabında 10 dakika bekletin.

Bekleyen hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak ortasını boş bırakın.

Hamurları kızgın yağda kızartın.

Kızarma aşamasında rengi sarıya dönen pişileri, kağıt havlu serdiğiniz tabağa alın ve pişiler fazla yağdan arındığında sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun.



