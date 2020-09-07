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Yağ derdi yok kızartma derdi yok! Yağsız karnıyarık tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karnıyarık çok seviyor ancak aşırı yağlı yapısından dolayı bir türlü yiyemiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte midenizi yormadan, kilo almadan afiyetle yiyeceğiniz karnıyarık tarifi.

Yağ derdi yok kızartma derdi yok! Yağsız karnıyarık tarifi

Youtube kanalından yayın yapan Ahmet Şef, yapılışıyla oldukça farklı bir karnıyarık tarifi hazırladı. Son derece yağlı bir yemek olan karnıyarığı yağsız bir şekilde hazırlanan tarif deneyenlerden tam not alıyor. Özellikle midenize aşırı yağlı yemekler dokunuyorsa bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

5 adet orta boy patlıcan
2 adet domates
2 adet kuru soğan
3 adet yeşil biber
200 gram kıyma
Bir yemek kaşığı salça
3 diş sarımsak
Bir avuç kıyılmış maydanoz
1/2 çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı olarak soyun. Soyduktan sonra patlıcanları hiçbir şekilde delmeyin ki havası içinde kalıp güzel bir şekilde pişsin.
Alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları çok çok az miktar sıvı yağ ile yağlayın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika közleyin.
Patlıcanlar pişerken soğanları yemeklik şekilde doğrayın ve sıvı yağda kavurmaya başlayın. Soğanın rengi hafif döndüğünde içine kıymayı ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.
Kıymayı da yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra içine ince ince doğradığınız biberleri ekleyin.
Biberleri de 10 dakika kavurduktan sonra içine kabukları soyulmuş, küp küp doğranmış domateslerle salçayı ilave edin. Tüm malzemeleri harmanlayın.
Sarımsakları ince halkalar şeklinde doğrayın. Tavaya tuz ve baharatlar sarımsakları koyun ve salçanın çiğ kokusu çıkana kadar kavurun.
Malzemeler kavrulduktan sonra içine bir su bardağı su koyun ve tavanın ağzını kapatıp 15 dakika kısık ateşte pişirin.
Patlıcanları pişirdikten sonra fırından çıkarın. Parmağınızla patlıcanların üzerine hafif bir şekilde bastırın. Puf puf çöküyorsa içleri tamamen pişmiş demektir.
İç harcın altını kapattıktan sonra ince ince kıyılmış maydanozu tavaya alın ve malzemeleri karıştırın.
Patlıcanların ortasını açın ve karnıyarık harcını 5 eşit parçaya bölerek içlerini doldurun.
Patlıcanları borcama koyun. Üzerine biber ve domates halkalarını yerleştirin.
Az bir miktar salça ile 2 bardak suyu iyi bir şekilde çırpın ve salçayı açın. Borcama salçalı sosu ve 3 diş çiğ sarımsağı ekleyin. Borcamı 200 derece sıcak fırının içine yerleştirin.
15 dakika pişirdikten sonra yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.

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