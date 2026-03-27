Yağışlar barajları doldurdu! Muğla’da doluluk oranı zirveye çıktı

Geçen yıl aynı dönemde birçok barajda kritik seviyeler konuşulurken, bu yıl tablo tamamen değişti. 25 Mart itibarıyla Muğla’daki birçok barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Son aylarda etkili olan yağışlar, kent genelindeki su kaynaklarını önemli ölçüde artırdı.

Verilere göre Geyik Barajı’nda doluluk oranı yüzde 51’den yüzde 100’e, Bayır Barajı’nda yüzde 94’ten yüzde 100’e, Akgedik Barajı’nda yüzde 75’ten yüzde 100’e, Akköprü Barajı’nda ise yüzde 94’ten yüzde 100’e yükseldi. Derince Barajı’nın doluluk oranı yüzde 41’den yüzde 80’e çıkarken, Eşen Barajı’nda bu oran yüzde 57’den yüzde 94’e ulaştı. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 31’den yüzde 59’a yükseldi.

GÖLETLER DE DOLDU!

Kent genelinde barajların ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 80 seviyesindeyken, bu yıl yüzde 90’a yaklaştı. Barajların yanı sıra Kozan, Kozağaç, Gökpınar, Kurcuova ve Arpacık göletlerinde de doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki su kaynaklarının önemli ölçüde toparlandığını ortaya koydu.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son iki ayda etkili olan yağışların hem içme suyu hem de tarım açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Özçelik, barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 90’ın üzerine çıktığını ifade ederek yaklaşık 100 milyon metreküplük su potansiyelinin oluştuğunu söyledi.

UZMANLAR UYARDI: BU FIRSATLAR DOĞRU KULLANILMALI

Ancak uzmanlara göre bu olumlu tablonun sürdürülebilir olması için su kaynaklarının etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Şebekelerdeki su kayıplarının azaltılması, suyun verimli kullanılması ve sulama planlamasının doğru yapılması, mevcut avantajın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Barajlardaki doluluk oranlarının yüksek olması, tarım açısından da olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllarda su yetersizliği nedeniyle üretimde düşüş yaşayan çiftçilerin, bu yıl daha fazla ekim yapabileceği ve ürün çeşitliliğini artırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Yatağan’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen Girme Barajı’nda doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı, barajın 2026 yılında sulama ve içme suyu temininde önemli rol oynayacağı belirtildi.

Muğla’da artan yağışlarla birlikte baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarının yükselmesi, su kaynakları açısından olumlu bir tablo ortaya koyarken, uzmanlar bu sürecin doğru yönetilmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.