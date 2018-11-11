Yağız Can Konyalı ve Melisa Uzun'un AVM romantizmi

“Bizim Hikaye” dizisinin Rahmet’i Yağız Can Konyalı ile 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Aslı Melisa Uzun, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi.

Bir kafede baş başa yemek yiyen sevgililer, AVM’den ayrılmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldiklerinde objektife takıldı.

Uzun ve Konyalı uzun süredir beraber ve aşklarını sessiz sakin sürdürüyor! Çok göz önünde olmayan çift ilk kez görüntülendi.

Melisa Uzun daha önce 'Arkadaşlar İyidir' dizisinde oynamıştı. Güzel oyuncu aynı zamanda hukuk öğrencisi...



