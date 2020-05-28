Yağlı şişeleri böyle temizlediğinizde yağdan eser kalmıyor! Pirinç kullanarak...

Şişelerde sakladığınız en kaliteli yağlar bile zamanla kokar ve tatları değişir. Yemeklerinizin kalitesini düşüren bu durumdan kurtulmak için çare, yağ şişesini tamamen çöpe atmak olmamalı. Muhtemelen mutfağınızda mevcut olan bazı malzemelerle yağlı şişeleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Yağı ve pis kokuyu giderdikten sonra şişelerinizi gıda maddeleri koymak ya da kendi hazırladığınız salata soslarını muhafaza etmek için kullanabilirsiniz. Yağlı şişeleri temizlemenin püf noktalarını sizin için derledik!

1. ŞİŞENİN İÇİNİ DETERJAN VE SİRKE KARIŞIMIYLA TEMİZLEYİN

Öncelikle şişedeki artık yağı boşaltın ve sıcak sudan geçirin.

Yağ gideren bir bulaşık deterjanını sıcak suyla karıştırın, içine bir çorba kaşığı beyaz sirke ekleyin.

Bu karışımı şişeye döküp bir şişe fırçasıyla içini iyice ovalayarak temizleyin.

Şişe temizleme fırçanız yoksa ya da ağzı çok darsa şişenin kapağını kapatın ve hızlıca çalkalayın.

Akan suyun altında iyice durulayın.

2. ŞİŞELERDEKİ YAĞLARI GİDERMEK İÇİN PİRİNÇTEN FAYDALANIN

Yağları gidermek için temizleme işlemi yaptığınız şişeleriniz temiz görünmüyorsa ekstra bir çözüme ihtiyacınız var demektir. Deterjan ve sirke karışımı çözeltinin içine bir çorba kaşığı pirinç ekleyip şişeyi kapatın ve iyice sallayın. Pirinç taneleri şişedeki yağların çözülmesine yardımcı olacaktır.