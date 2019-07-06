Yağmur Sarnıç çocuklarına kavuştu!

Tüm Türkiye hafta başında eski milli futbolcu Emre Aşık’ın iki çocuğunu polis eşliğinde aldığı görüntüleri tv100 ekranında gözyaşlarıyla izlemişti. Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç, TV100’de Yasmin Erbil’in sunduğu “Magazin Hattı”nın haberine göre dün öğleden sonra eşinin Ataşehir’deki evinin önünde soluğu aldı. Mahkemenin çocuklarını hafta sonu görme izni verdiği Yağmur Sarnıç, belirlenen saatte 3 yaşındaki kızı Elvin kızı ve 6 yaşındaki oğlu Erol’u teslim almak için hazır bulundu.

'ŞU AN KANUNA AYKIRI HAREKET EDİLİYOR'

Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın oturduğu sitenin önünde heyecanla çocuklarının getirilmesini bekledi. Ancak Emre Aşık, Yağmur Sarnıç’ın oturduğu apartmana kadar gidip çocuklarını ordan teslim almasını istedi. Sinirlenen Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın bu talebini kabul etmedi. Güvenlikle konuşan ve kapalı mekana girmeyeceğini özellikle belirten Yağmur Sarnıç, “Şu an kanuna aykırı hareket ediliyor” dedi ve durumu avukatına bildirdi. Güvenlikle Emre Aşık’a haber gönderen Yağmur Sarnıç, beklemeye devam etti. Bir süre sonra Emre Aşık çocuklarıyla göründü ve 2 çocuğunu annelerine teslim etti. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Yağmur Sarnıç, uzun uzun çocuklarına sarıldı.