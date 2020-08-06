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Yağmur Tanrısevsin: Yine Haluk Bilginer ile oynamayı isterim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeni sezonda ekranda olacağını belirten oyuncuya kiminle rol almak istediği soruldu. Tanrısevsin, konuyla ilgili "Haluk Bilginer ile oynamıştım, yine onunla olmayı çok isterim" şeklinde konuştu.

Yağmur Tanrısevsin: Yine Haluk Bilginer ile oynamayı isterim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

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Bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelen Tanrısevsin, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Bayram tatilini İstanbul'da geçirdiğini belirten Yağmur Tanrısevsin, "Bayramı burada geçirdim, daha sakindi. Zaten ufak bir tatil yapıp, geldim. Şimdi işe odaklandım" dedi.

Yeni sezonda ekranda olacağını belirten Tanrısevsin, konuyla ilgili şunları söyledi:

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Görüştüğüm işler var. Zaten yeni sezonda ekranda olacağım. Nerede ve nasıl olduğu net değil ancak internette olmasını çok istiyorum. Günümüzde her şey artık dijitale döndü. Kiminle rol almak istediği sorulan oyuncu, "Haluk Bilginer ile oynamıştım, yine onunla olmayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

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