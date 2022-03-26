Yahşi Batı filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Komedi türüne farklı bir soluk getiren film, vizyona girdiğinde adından söz ettirmişti. Bu kapsamda Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Yahşi Btaı filminin konusu şu şekildedir:
Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.
Cem yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan
Yahşi Batı filmi Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.
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