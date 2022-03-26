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Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

26.03.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yahşi Batı filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar film ile ilgili internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? İşte filme ilişkin detaylar...

Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Yahşi Batı filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Komedi türüne farklı bir soluk getiren film, vizyona girdiğinde adından söz ettirmişti. Bu kapsamda Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yahşi Btaı filminin konusu şu şekildedir:

Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan

YAHŞİ BATI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yahşi Batı filmi Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.

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Cem Yılmaz Ozan Güven
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