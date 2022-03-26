Yahşi Batı filminin konusu nedir? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Komedi türüne farklı bir soluk getiren film, vizyona girdiğinde adından söz ettirmişti. Bu kapsamda Yahşi Batı filminin konusu nedir? Yahşi Batı oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

YAHŞİ BATI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yahşi Btaı filminin konusu şu şekildedir:

Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan

YAHŞİ BATI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yahşi Batı filmi Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.

