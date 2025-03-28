Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yahudiye Çölü'nde şaşkına sokan keşif! 2 bin yıllık piramit bulundu...

Yahudiye Çölü'nde şaşkına sokan keşif! 2 bin yıllık piramit bulundu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 14:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli arkeologlar, Yahudiye Çölü'nde ‘Ptolemaios’ dönemine ait 2 bin 200 yıllık 'büyük bir piramit' keşfettiklerini duyurdular.

Yahudiye Çölü'nde şaşkına sokan keşif! 2 bin yıllık piramit bulundu...

Gönüllü bilim insanlarının desteğiyle yürütülen kazılarda yazılı tarihi belgelerin, bronz kapların ve çöl iklimi sayesinde iyi korunmuş antik mobilya kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.

YAHUDIYE-COLUNDE-2-BIN-YILLIK-PIRAMIT-B_632828_187456

(DHA)

Mynet'in Sesi
Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!
Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!
Anahtar Kelimeler:
Arkeolog bilim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!

Kendileri sakladıkları heykelleri buldurup dolandırdılar!

Herkesin konuştuğu mezarlığın arkasındaki sır...

Herkesin konuştuğu mezarlığın arkasındaki sır...

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!

Oyun alanındaki sudan beyin yiyen amip bulaştı!

Yediği makarna ölümüne yol açtı!

Yediği makarna ölümüne yol açtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.