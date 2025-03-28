Yahudiye Çölü'nde şaşkına sokan keşif! 2 bin yıllık piramit bulundu...

Gönüllü bilim insanlarının desteğiyle yürütülen kazılarda yazılı tarihi belgelerin, bronz kapların ve çöl iklimi sayesinde iyi korunmuş antik mobilya kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Araştırmaların hala devam ettiği bildirildi.
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