Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Yakışıklı filmi, maddi imkansızlıkların insana neler yaptırabileceğini, dönem içindeki zorlukları ve statü farklarının ne kadar keskin çizgiler ile çekildiğini bütün izleyenlerine göstermektedir.
Yakışıklı, Yeşilçam klasikleri arasında yer almaktadır. 1987 yılında İstanbul'da çekilmiş bir Türk filmidir.
Selim, hayatını kamyonet ile gazete dağıtarak kazanmaktadır. Bir arkadaşına özenen Selim, bir telsiz alır ve aldığı telsiz ile görüşmeler yapmaya başlar. Selim, telsizi kullanırken kod adını Yakışıklı yapmıştır. Yakışıklı, telsizde konuşarak tanıştığı bir kız olan Aliye ile sevgili olmaya, daha sonra ise evlenmeye karar verir. Hayat şartları dolayısıyla hem Selim'in hem de Aliye'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkar. Maddi sorunlar, imkansızlıklar ve daha başka bin bir problem ile mücadele etmeye başlayan Aliye ve Selim, bir şekilde evlenmeyi başarırlar. Yeni evli çift, her yeri araştırmalarına rağmen bir ev bulamaz ve sokakta kalır. Bunca arayış sonrasında bu durum Selim'in canına tak eder ve eşi Aliye'yi de alarak yeni yapılan bir site bulur. Bu sitedeki boş bir daireye girer ve ne olursa olsun bu evden çıkmayacağını söyler.
Kemal Sunal - Selim
Ayşegül Uygurer - Aliye
Ülkü Ülker - Mualla
Tuncer Sevi - Mualla'nın Kocası
Muharrem Gürses - Selim'in Dedesi
Güzin Özipek - Selim'in Annesi
Renan Fosforoğlu - Aliye'nin Babası
Hüseyin Kutman - Yazı İşleri Müdürü (Ragıp Bey)
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