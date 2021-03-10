Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Yakışıklı filmi, maddi imkansızlıkların insana neler yaptırabileceğini, dönem içindeki zorlukları ve statü farklarının ne kadar keskin çizgiler ile çekildiğini bütün izleyenlerine göstermektedir.

YAKIŞIKLI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yakışıklı, Yeşilçam klasikleri arasında yer almaktadır. 1987 yılında İstanbul'da çekilmiş bir Türk filmidir.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU

Selim, hayatını kamyonet ile gazete dağıtarak kazanmaktadır. Bir arkadaşına özenen Selim, bir telsiz alır ve aldığı telsiz ile görüşmeler yapmaya başlar. Selim, telsizi kullanırken kod adını Yakışıklı yapmıştır. Yakışıklı, telsizde konuşarak tanıştığı bir kız olan Aliye ile sevgili olmaya, daha sonra ise evlenmeye karar verir. Hayat şartları dolayısıyla hem Selim'in hem de Aliye'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkar. Maddi sorunlar, imkansızlıklar ve daha başka bin bir problem ile mücadele etmeye başlayan Aliye ve Selim, bir şekilde evlenmeyi başarırlar. Yeni evli çift, her yeri araştırmalarına rağmen bir ev bulamaz ve sokakta kalır. Bunca arayış sonrasında bu durum Selim'in canına tak eder ve eşi Aliye'yi de alarak yeni yapılan bir site bulur. Bu sitedeki boş bir daireye girer ve ne olursa olsun bu evden çıkmayacağını söyler.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Selim

Ayşegül Uygurer - Aliye

Ülkü Ülker - Mualla

Tuncer Sevi - Mualla'nın Kocası

Muharrem Gürses - Selim'in Dedesi

Güzin Özipek - Selim'in Annesi

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin Babası

Hüseyin Kutman - Yazı İşleri Müdürü (Ragıp Bey)

