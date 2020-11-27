Yaklaşık 1 yıldır cebelleştiğimiz koronavirüs salgınının bitiş tarihine ilişkin astrolog yorumları!

Dünyayı kasıp kavuran, bulaşma hızının yüksekliğiyle önlemez bir canavar haline dönüşen koronavirüsün bitişi dünya genelinde şölenlerle kutlanılacak gibi duruyor. Peki ne zaman bitecek? Herkesin aklında işte bu cevapsız soru... Belirsizliğin sis perdesini biraz araladık ve koronavirüsün bitiş tarihine dair astrologların demeçlerini sizler için derledik. Aralarında ‘Ağzın bal yesin’ ya da ‘Dilini eşek arıları soksun’ dediğimiz pek çok isim var. Hadi başlayalım...

CAN AYDOĞMUŞ

Koronavirüsün başlangıcından önce dünyanın sancılı bir döneme girdiğini ifade eden ünlü astrolog, 2021 yılı için rahatlamanın ilk sinyallerini verdi.

“Çin de Corona virüsü çıktı. Bütün dünyayı etkiledi. Bu tutulmaların devamı 5 ve 21 Haziran, 5 Temmuz, 30 Kasım, 14 Aralık 2020 tarihlerinin 7 gün öncesi ve 15 gün sonrasını çok yoğun bir şekilde etkiliyor. Tabii sonrasında etkisi devam ediyor. Tutulmaların olmasına neden olan Kuzey ve Güney düğümlerinin ev değiştirmesi 2020 sonu olacak, bence 2021 Şubat ayından sonra Dünya Corona virüsü konusu ile ilgili daha çok rahatlar. Lakin asıl dünyanın bu gergin süreçte bütün dünya liderlerinin rahatlaması ve savaş, ekonomi ve hastalıklar ile ilgili gerginliklerin yüzde 100 bitişi 2023 Ocak sonu hatta Mart ayı sonrasında Satürn’ün ev değiştirmesi ile olur”