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Yaklaştığı an alarm veriyor! 'Hayatıma yeniden başlamak istiyorum'

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YAŞAM  | 20.10.2019 01:33 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Keziban A.'yı ölümle tehdit ettiği ileri sürülen eşine elektronik kelepçe takıldı. Keziban A. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yıllarca şiddet gördüm. Çocuğum için susmuştum. Öldürülmekten korktuğum için boşanma davasını açtım. Ölmek istemiyorum. Boşanmak ve hayatıma yeniden başlamak istiyorum." dedi.

Yaklaştığı an alarm veriyor! 'Hayatıma yeniden başlamak istiyorum'

Antalya'da yaşayan kuaför 44 yaşındaki Keziban A., 27 yıl önce hayatını Y.A. ile birleştirdi. Evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelen Keziban A., 2 yıl önce şiddet gördüğü iddiasıyla eşi hakkında şikayette bulundu ve boşanma davası açtı.

Keziban A.'nın şikayeti üzerine Y.A. hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi. Y.A'nın dava süresince uzaklaştırma kararına uymaması üzerine devreye Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) girdi.

ŞÖNİM'in girişimi ve Antalya 2. Aile Mahkemesi'nin kararıyla Y.A.'ya elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

YANINDAN AYIRMIYOR

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takılan Y.A., 6 ay süreyle eşinin yakınına yaklaşamayacak. Keziban A. ise elektronik kelepçe takılan eşinin yaklaşması halinde uyarı veren cihazı bir an olsun yanından ayırmıyor.

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Keziban A, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektronik kelepçeye rağmen korku içerisinde yaşadığını belirtti.

"HAYATIMA YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Evinden çıkmaya korktuğunu ifade eden Keziban A., "Eşim sürekli ölümle tehdit ediyor. Bana telefonda 'Kefenimi giydim sen de kefenini hazırla' dedi. Yıllarca şiddet gördüm. Çocuğum için susmuştum. Öldürülmekten korktuğum için boşanma davasını açtım. Ölmek istemiyorum. Boşanmak ve hayatıma yeniden başlamak istiyorum." dedi.

"KAÇ METRE YAKLAŞTIĞINI BİLE GÖSTERİYOR"

Elektronik kelepçenin kendisi için bir hayat sigortası olduğunu anlatan Keziban A., "Bana yaklaşınca cihaz uyarı verecek ve benim aramama gerek kalmadan otomatik olarak kolluk kuvvetleri devreye girecek. Cihaz, kaç metre yaklaştığını bile gösteriyor. Bu cihaz ile kendimi daha güvende hissetmeye başladım." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Keziban A kadına şiddet

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