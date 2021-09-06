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Yalancı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Yalancı konusu ve oyuncu kadrosu

06.09.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin yeni sezondaki dizisi Yalancı'nın yayın tarihi açıklandı. Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı'nın 1. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) akşam yemeği için bir araya geliyor. Keyifle geçen yemeğin ardından yaşananlara ise iki tarafın gözünden tanıklık ediliyor. Deniz, büyük bir travma yaşarken Mehmet Emir, güzel bir gece geçirdiğini iddia ediyor.

Show TV ekranlarının yeni dizisi Yalancı için geri sayım başladı. Yeni sezonun iddialı dizilerinden Yalancı, 17 Eylül Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.

Dizide Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir'in (Salih Bademci) masum bir akşam yemeği büyük bir kabusa dönüşşüyor. Birlikte geçirdikleri geceye dair gerçekleri ise yalnızca ikisi bilmektedir. Kimin 'yalancı' olduğu şimdilik büyük bir sır olarak kalıyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi 17 Eylül Cuma saat 20.00'de başlıyor.

Yalancı (2)

Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Yalancı (8)

YALANCI DİZİSİ GENEL KONUSU

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir.
Yalancı (1)(1)
Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Yalancı (6)

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir.

Yalancı (5)
İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır.

Yalancı (3)
Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

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Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Burçin Terzioğlu Salih Bademci
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