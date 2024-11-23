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Yalancı profiterol tarifi: Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 15:38
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Kendine has özel bir tarifi bulunan, birkaç aşamadan oluşan profiterol tarifine rakip bir tarifimiz var: Yalancı profiterol tarifi. Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz yalancı profiterol aslını aratmıyor. Üstelik yapımı da son derece basit.

Yalancı profiterol tarifi: Yalancı profiterol nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 351kal

Yalancı profiterol tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve istediğiniz öğünde servis edebilirsiniz. Bu pratik tarifle aniden gelen tatlı krizleriniz tatlıya bağlanacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 paket tuzsuz etimek
  • 1 litre süt
  • 1 bardak un
  • 1 bardak şeker
  • 2 paket sade toz krem şanti
  • 1 bardak süt
  • Yarım paket çikolata sosu
  • 1 bardak süt

TARİF

  • Krem şantiyi hazırlayın.
  • Çikolata sosunu hazırlayın.
  • Diğer malzemeleri bir tencerede karıştırarak pişirin.
  • Pişen muhallebi soğuyunca krem şantiyi ekleyin.
  • Etimekleri cam bir kasede ufalayın.
  • Karışımı üzerine dökün.
  • Çikolata sosunu yayarak dökün.
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profiterol tarifi profiterol tarif
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