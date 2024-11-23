Yalancı profiterol tarifi: Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Yalancı profiterol tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve istediğiniz öğünde servis edebilirsiniz. Bu pratik tarifle aniden gelen tatlı krizleriniz tatlıya bağlanacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 paket tuzsuz etimek

1 litre süt

1 bardak un

1 bardak şeker

2 paket sade toz krem şanti

1 bardak süt

Yarım paket çikolata sosu

1 bardak süt