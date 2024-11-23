Yalancı profiterol tarifi: Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Kendine has özel bir tarifi bulunan, birkaç aşamadan oluşan profiterol tarifine rakip bir tarifimiz var: Yalancı profiterol tarifi. Aşağıda malzemelerini görebileceğiniz yalancı profiterol aslını aratmıyor. Üstelik yapımı da son derece basit.
Yalancı profiterol tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak siz de evinizde kolaylıkla yapabilir ve istediğiniz öğünde servis edebilirsiniz. Bu pratik tarifle aniden gelen tatlı krizleriniz tatlıya bağlanacak. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 paket tuzsuz etimek
1 litre süt
1 bardak un
1 bardak şeker
2 paket sade toz krem şanti
1 bardak süt
Yarım paket çikolata sosu
1 bardak süt
TARİF
Krem şantiyi hazırlayın.
Çikolata sosunu hazırlayın.
Diğer malzemeleri bir tencerede karıştırarak pişirin.
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