Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları dizisi konusu nedir?

Bu akşam FOX TV'de yeni bir dizi ekrana geliyor. Yalancılar ve Mumları dizisinin kadrosu ve konusu bu sebeple merak konusu oldu. Ceren Moray ve Elçin Sangu gibi isimlerin rol aldığı dizinin uyarlama olduğu biliniyor. Peki Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler?

YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlgiyle takip edilen dizinin yönetmen koltuğunda Merve Girgin otururken dizinin senaryosunu ise Nermin Yıldırım uyarlıyor. MEDYAPIM'ın yapımı üstlendiği dizide Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz kadroda yer alacak.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiştir ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine neden olmaktadır. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) ona yardımcı ve destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha ise oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları bulunmaktadır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır.



