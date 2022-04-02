Yale Üniversitesi’ni dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı gerçeği ortaya çıkarttı

Yale Tıp Fakültesi’nde Finans ve Yönetim departmanında müdür olarak görev yapan 42 yaşındaki Jamie Petrone’un yıllar içinde okuldan tam 40 milyon değerinde elektronik eşya çaldığı belirlendi. Çalıştığı süre boyunca üniversitenin adında 10 bin doların altında olduğu sürece ekipman satın alma yetkisi bulunan Petrone, bu durumu kullanarak okulu dolandırdı. Tıp fakültesinin tıbbi çalışmalarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına elektronik aletlere ihtiyaç duyduğunu belirten Petrone, bu yönde pek çok alım gerçekleştirerek ekipmanları daha sonra sattı ve parayı kendi hesabına geçirdi.

OTOMOBİL FİLOSU KURDU

Ünİversiteden çaldığı ekipmanları satarak nakit paraya çeviren Petrone, lüks arabalar ve gösterişli evlere sahip olmayı başardı. Aynı zamanda yurtdışına sık sık seyahat ettiğini de itiraf etti. Petrone, federal dolandırıcılık ve sahte vergi beyannanmesi suçlamarını kabul etti. Onlarca lüks model arabanın yanında Petrone’un Connecticut’ta ve Gürcistan’da 3 farklı ev satın aldığı tespit edildi.

10 YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Petrone’un dolandırıcılık olayının ifşa edilmesinden sonra FBI durumu üniversite adına araştırmaya başladı. Üniversitedeki 10 yıllık arşiv ve geçmiş alımları inceleyen polisler elektronik alımlarının %90’ının hileli olduğunu belirledi. Aynı zamanda Petrone 10 yıl boyunca üniversite için alım yaptığını ve parasını kendisine aktardığını itiraf etti.



